Велосипедист при помощи GPS воссоздал голого младенца с альбома Nevermind группы Nirvana

Подготовка к маршруту, занявшему восемь часов, проводилась несколько месяцев.

Австралийский велосипедист Питер Стоукс решил оригинально отметить 30-летие со дня выхода одного из самых известных альбомов группы Nirvana под названием Nevermind и проехал 150 миль (241 км) на велосипеде по маршруту, в точности повторяющему силуэт младенца, плывущего за долларовой банкнотой, с обложки пластинки сообщает Bestinau.

Весь путь занял у спортсмена восемь часов, и педали он крутил под музыку Курта Кобейна по улицам города Аделаида: от Кэмпбеллтауна на северо-востоке до Олимптона на юго-западе. Спортсмен не объезжал стороной и парки, пересекая которые, не только сокращал путь, но и рисовал необходимые элементы в общей картинке.

[ + – ] Оригинальная обложка альбома Фото: Nevermind [ + – ] А вот так она выглядит в виде велосипедного маршрута Фото: Bestinau

По словам Питера, на прорабатывание маршрута у него ушло несколько месяцев. Он загрузил фитнес-приложение Strava, которое сохраняет все данные, включая пройденный путь, и, катаясь на велосипеде, "рисовал" обложку альбома на улицах города.

Это – не первый подобный велоарт австралийца. В прошлом году таким же способом он "нарисовал" портрет композитора Людвига ван Бетховена. Чтобы не стоять в пробках и преодолеть путь без препятствий, австралиец выезжал на улицу в три или четыре часа ночи.

[ + – ] Портрет композитора Людвига ван Бетховена Фото: Bestinau

"На маленьком экране моего велосипеда есть карта, и я следую по этому маршруту, иногда останавливаясь, чтобы выпить кофе или купить выпечку, где мне нужно", – отметил Стоукс.

Спортсмен добавил, что самым первым полотном, которое он попытался воссоздать в виде маршрута, была работа Ван Гога "Звездная ночь", но идея закончилась провалом, и Питер перешел к более простым рисункам, намереваясь сделать в дальнейшем это настоящим искусством.

Альбом Nevermind, в который входят песни Come As You Are и Smells Like Teen Spirit, был выпущен 24 сентября 1991 года. Фото ребенка на обложке до сих пор вызывает споры об этичности кадра, а сам изображенный на ней мальчик Спенсер Элден, который давно уже вырос, решил подать в суд, заявив, что изображение обнаженной натуры является "детской порнографией".