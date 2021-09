Велосипедист за допомогою GPS відтворив оголене немовля з альбому Nevermind групи Nirvana

Підготовка до маршруту, що зайняв вісім годин, проводилася кілька місяців.

Австралійський велосипедист Пітер Стоукс вирішив оригінально відзначити 30-річчя з дня виходу одного з найвідоміших альбомів групи Nirvana під назвою Nevermind і проїхав 150 миль (241 км) на велосипеді по маршруту, що точно повторює силует немовляти, яке пливе за доларовою банкнотою, з обкладинки платівки повідомляє Bestinau.

Весь шлях зайняв у спортсмена вісім годин, і педалі він крутив під музику Курта Кобейна вулицями міста Аделаїда: від Кемпбеллтауна на північному сході до Олімптона на південному заході. Спортсмен не об'їжджав стороною і парки, перетинаючи які, не тільки скорочував шлях, а й малював необхідні елементи в загальній картинці.

[ + – ] Оригінальна обкладинка альбому Фото: Nevermind [ + – ] А ось так вона виглядає у якості велосипедного маршруту Фото: Bestinau

За словами Пітера, на розробку маршруту у нього пішло кілька місяців. Він завантажив фітнес-додаток Strava, що зберігає всі дані, включаючи пройдений шлях, і, катаючись на велосипеді, "малював" обкладинку альбому на вулицях міста.

Це – не перший подібний велоарт австралійця. Минулого року таким же способом він "намалював" портрет композитора Людвіга ван Бетховена. Щоб не стояти в заторах і подолати шлях без перешкод, австралієць виїжджав на вулицю у три чи чотири години ночі.

[ + – ] Портрет композитора Людвіга ван Бетховена Фото: Bestinau

"На маленькому екрані мого велосипеда є карта, і я дотримуюся цього маршруту, іноді зупиняючись, щоб випити кави або купити випічку, де мені потрібно", – зазначив Стоукс.

Спортсмен додав, що найпершим полотном, яке він спробував відтворити у вигляді маршруту, була робота Ван Гога "Зоряна ніч", але ідея закінчилася провалом, і Пітер перейшов до більш простих малюнків, маючи намір зробити в подальшому це справжнім мистецтвом.

Альбом Nevermind, до якого входять пісні Come As You Are і Smells Like Teen Spirit, був випущений 24 вересня 1991 року. Фото дитини на обкладинці досі викликає суперечки про етичність кадру, а сам зображений на ній хлопчик Спенсер Елден, який давно вже виріс, вирішив подати до суду, заявивши, що зображення оголеної натури є "дитячою порнографією".