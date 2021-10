Lego отказалась от игрушек "для мальчиков" и будет бороться с гендерными стереотипами

По словам нейробиолога из Университета Астона, если куклы — только для девочек, тогда у мальчиков не будет навыков воспитания.

Датский производитель игрушек провел глобальное исследование, которое выявило, что гендерные стереотипы мешают детям развивать определенные навыки, об этом сообщает The Guardian.

Авторы исследования пришли к выводу, что в то время, как девочки становились более уверенными и стремились участвовать в различных активностях, про мальчиков этого нельзя было сказать.

Больше 70% мальчиков, которые участвовали в опросе, объяснили, что над ними могут смеяться, если увидят, как они играют "игрушками для девочек", объясняет Мэделин Ди Нонно, руководитель НКО Geena Davis Institute on Gender in Media, проводившей это исследование. Их опасения разделяли и родители, которые больше беспокоились о своих сыновьях, чем о дочерях, если те играли с игрушками для мальчиков.

Представители НКО связывают эти выводы с тем, что значимость мужчин в обществе выше. "Если для общества поведение и активности, присущие женщинам, будут столь же ценными и важными, родители и дети будут воспринимать такую активность как вполне приемлемую", — объясняет Ди Нонно.

Как правило, родители поощряют сыновей заниматься спортом и активностями, которые сокращенно называют STEM (наука, технологии, инженерия и математика), в то же время дочерям предлагают наряжаться, заниматься танцами, или выпечкой.

"Такое представление лишний раз подчеркивает, насколько укоренены гендерные предрассудки в мире", — объясняет актриса и активистка Джина Дэвис, которая основала исследовательский институт для борьбы с гендерными стереотипами. С начала 2021 года Geena Davis Institute консультирует Lego по этому вопросу.

Джина Риппон, нейробиолог из Университета Астона и автор книги "Гендерный мозг" комментирует результаты исследований для The Guardian. Она называет асимметрией то, что мы "поощряем девочек играть с игрушками для мальчиков, но не наоборот". И это проблема, т.к. игрушки открывают широкие возможности для обучения. Если девочки не играют с Lego или другими конструкторами, они не развивают пространственные мышление, которые пригодятся в жизни. Если куклы — только для девочек, тогда у мальчиков не будет навыков воспитания. Она говорит, что наш мозг отражает лишь наш жизненный опыт, а не гендер.

Компания Lego представила результаты исследования в понедельник 11 октября в Международный день девочки. В ходе исследования были опрошены почти 7 тыс. родителей и детей в возрасте 6-14 лет из таких стран, как Китай, Чехия, Япония, Польша, Россия, Великобритания и США.

"Традиционно с Lego играет больше мальчиков, но некоторая продукция компании была специально разработана как для мальчиков, так и для девочек", — объясняет Джулия Голдин, руководитель отдела маркетинга и разработки продукта. По ее словам, цель Lego в том, чтобы прививать такие качества, как воспитание и забота, а также развивать пространственное и творческое мышление, вместе с навыками решения проблем.

В 2012 году в Великобритании проводилась кампания Let Toys Be Toys campaign, которая подталкивала производителей игрушек к разработке и рекламе продукции для обоих полов, чтобы ни один мальчик или девочка не думали, что играют "не с той игрушкой".

Сейчас на сайте Lego.com больше не найти товары "для мальчиков" или "для девочек". Компания все тестирует, и добавляет больше женских ролевых моделей, поясняет Голдин. Lego задалось целью поощрять детей, которые хотят играть с игрушками, традиционно предназначавшимися не для них.

