Lego відмовилася від іграшок "для хлопчиків" і боротиметься з гендерними стереотипами

За словами нейробіолога з Університету Астона, якщо ляльки — тільки для дівчаток, тоді в хлопчика не буде навичок виховання.

Датський виробник іграшок провів глобальне дослідження, яке виявило, що гендерні стереотипи заважають дітям розвивати певні навички, про це повідомляє The Guardian.

Автори дослідження дійшли висновку, що в той час, як дівчатка ставали впевненішими і прагнули брати участь у різних активностях, про хлопчиків цього не можна було сказати.

Понад 70% хлопчиків, які брали участь в опитуванні, пояснили, що над ними можуть сміятися, якщо побачать, як вони грають "іграшками для дівчаток", пояснює Меделін Ді Нонно, керівник НКО Geena Davis Institute on Gender in Media, яка проводила це дослідження. Їхні побоювання поділяли і батьки, які більше турбувалися про своїх синів, ніж про дочок, якщо ті грали з іграшками для хлопчиків.

Представники НКО пов'язують ці висновки з тим, що значущість чоловіків у суспільстві вища. "Якщо для суспільства поведінка і дії, властиві жінкам, будуть настільки ж цінними і важливими, батьки і діти будуть сприймати таку активність як цілком прийнятну", — пояснює Ді Нонно.

Як правило, батьки заохочують синів займатися спортом і активностями, які скорочено називають STEM (наука, технології, інженерія та математика), у той же час дочкам пропонують вбиратися, займатися танцями або випічкою.

"Таке уявлення зайвий раз підкреслює, наскільки вкорінені гендерні забобони у світі", — пояснює актриса й активістка Джина Девіс, яка заснувала дослідний інститут для боротьби з гендерними стереотипами. З початку 2021 року Geena Davis Institute консультує Lego з цього питання.

Джина Ріппон, нейробіолог з Університету Астона й авторка книги "Гендерний мозок" коментує результати досліджень для The Guardian. Вона називає асиметрією те, що ми "заохочуємо дівчаток грати з іграшками для хлопчиків, але не навпаки". І це проблема, тому що іграшки відкривають широкі можливості для навчання. Якщо дівчата не грають з Lego або іншими конструкторами, вони не розвивають просторове мислення, яке стане в нагоді в житті. Якщо ляльки — тільки для дівчаток, тоді в хлопчика не буде навичок виховання. Вона каже, що наш мозок відображає лише наш життєвий досвід, а не гендер.

Компанія Lego представила результати дослідження в понеділок 11 жовтня в Міжнародний день дівчинки. У ході дослідження було опитано майже 7 тис. батьків та дітей у віці 6-14 років з таких країн, як Китай, Чехія, Японія, Польща, Росія, Великобританія і США.

"Традиційно з Lego грає більше хлопчиків, але деяка продукція компанії була спеціально розроблена як для хлопчиків, так і для дівчаток", — пояснює Джулія Голдін, керівниця відділу маркетингу і розробки продукту. За її словами, мета Lego в тому, щоб прищеплювати такі якості, як виховання і турбота, а також розвивати просторове і творче мислення, разом з навичками вирішення проблем.

У 2012 році у Великобританії проводилася кампанія Let Toys Be Toys campaign, яка підштовхувала виробників іграшок до розробки і реклами продукції для обох статей, щоб жоден хлопчик або дівчинка не думали, що грають "не з тією іграшкою".

Наразі на сайті Lego.com більше не знайти товарів "для хлопчиків" або "для дівчаток". Компанія все тестує, і додає більше жіночих рольових моделей, пояснює Голдін. Lego поставила собі за мету заохочувати дітей, які хочуть грати з іграшками, що традиційно призначалися не для них.

Раніше Фокус повідомляв про винахідника, який зробив протез з деталей конструктора LEGO для 8-річного хлопчика. Для малюка без обох рук біонічні протези стали справжнім порятунком. Тепер він може грати і користуватися планшетом.