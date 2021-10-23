Экс-королю Испании вводили женские гормоны, чтобы сдержать его "безудержное половое влечение"
Монарха начали втайне накачивать блокаторами тестостерона после того, как его либидо назвали "угрозой для государства".
Бывшему королю Испании Хуану Карлосу тайно вводили женские гормоны и ингибиторы (блокаторы) тестостерона для того, чтобы контролировать его "безудержное половое влечение". Об этом заявил во время слушаний в парламенте Хосе Мануэль Вильярехо, ранее занимавший должность начальника национальной полиции, передает издание The Times.
По словам бывшего правоохранителя, сотрудники Национального разведывательного центра (CNI) Испании начали накачивать монарха женскими гормонами и блокаторами тестостерона после того, как его половое влечение классифицировали как "угрозу для государства".
"Сотрудники спецслужб вводили гормоны, чтобы контролировать его либидо, поскольку его чрезмерное половое влечение считалось угрозой для государства", — приводят слова Вильярехо журналисты.
Бывший руководитель полиции в ходе слушаний сообщил, что ему поручили восстановить медицинские отчеты, которые составлялись во времена лечения доброкачественной опухоли Хуана Карлоса. Впрочем, вместо информации о следах седативного средства Вильярехо обнаружил в документах упоминания о блокаторах тестостерона.
Сам Хуан Карлос пока не комментировал заявление бывшего начальника полиции Испании.
Ранее испанский писатель и военный историк Амадео Мартинес Инглес написал книгу под названием "Хуан Карлос: король 5000 возлюбленных", в которой рассказал о множественных сексуальных и романтических похождениях бывшего монарха. В ней король описывается как "безудержный сексуальный наркоман". В книге утверждалось, что у Карлоса были интимные связи, в том числе, с датско-немецкой филантропкой Коринной Ларсен, испанской певицей Сарой Монтьель, бельгийской гувернанткой Лилиан Сартиау и итальянской принцессой Марией Габриэллой Савойской.
Отметим, Хуан Карлос восседал на королевском престоле Испании с 1975 по 2014 год, пока не отрекся от короны в пользу своего сына Филлипа VI. В августе 2020 года стало известно, что бывший монарх переехал жить в ОАЭ и поселился в одном из комфортабельных отелей Абу-Даби. Возможной причиной отъезда Карлоса из Испании называли его причастность к коррупционному скандалу: антикоррупционные органы начали расследование из-за десятков миллионов евро, которые бывший король перечислил своей подруге. Следователи подозревали, что Карлос мог приватизировать их во время строительства железной дороги в Саудовской Аравии.