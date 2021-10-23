Екс-королю Іспанії вводили жіночі гормони, щоб стримати його "нестримний статевий потяг"

Монарха почали потай накачувати блокаторами тестостерону після того, як його лібідо назвали "загрозою для держави".

Колишньому королю Іспанії Хуану Карлосу таємно вводили жіночі гормони та інгібітори (блокатори) тестостерону для того, щоб контролювати його "нестримний статевий потяг". Про це заявив під час слухань в парламенті Хосе Мануель Вільярехо, який раніше обіймав посаду начальника національної поліції, передає видання The Times.

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За словами колишнього правоохоронця, співробітники Національного розвідувального центру (CNI) Іспанії почали накачувати монарха жіночими гормонами та блокаторами тестостерону після того, як його статевий потяг класифікували як "загрозу для держави".

"Співробітники спецслужб вводили гормони, щоб контролювати його лібідо, оскільки його надмірний статевий потяг вважався загрозою для держави", — наводять слова Вільярехо журналісти.

Колишній керівник поліції в ході слухань повідомив, що йому доручили відновити медичні звіти, які складалися за часів лікування доброякісної пухлини Хуана Карлоса. Втім, замість інформації про сліди седативного засобу Вільярехо виявив в документах згадки про блокатори тестостерону.

Сам Хуан Карлос поки не коментував заяву колишнього начальника поліції Іспанії.

Раніше іспанський письменник і військовий історик Амадео Мартінес Інглес написав книгу під назвою "Хуан Карлос: король 5000 коханок", в якій розповів про множинні сексуальні та романтичні пригоди колишнього монарха. У ній король описується як "нестримний сексуальний наркоман". У книзі стверджується, що у Карлоса були інтимні зв'язки, в тому числі, з датсько-німецької філантропкою Корінною Ларсен, іспанською співачкою Сарою Монтьєль, бельгійською гувернанткою Ліліан Сартіау та італійською принцесою Марією Габріелою Савойською.

Відзначимо, Хуан Карлос сидів на королівському престолі Іспанії з 1975 по 2014 рік, поки не відрікся від корони на користь свого сина Філіппа VI. У серпні 2020 року стало відомо, що колишній монарх переїхав жити в ОАЕ й оселився в одному з комфортабельних готелів Абу-Дабі. Можливою причиною від'їзду Карлоса з Іспанії називали його причетність до корупційного скандалу: антикорупційні органи почали розслідування через десятки мільйонів євро, які колишній король перерахував своїй подрузі. Слідчі підозрювали, що Карлос міг приватизувати їх під час будівництва залізниці в Саудівській Аравії.