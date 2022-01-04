Суд отклонил иск "мальчика с обложки" альбома Nevermind против Nirvana

Спенсер Элден требовал от участников группы и правопреемников Курта Кобейна по $150 тысяч. Суд отклонил иск и предусмотрел, что мужчина может до 13 внести в него изменения, иначе иск отменят окончательно.

Суд в Калифорнии отклонил иск против рок-группы Nirvana, поданный в августе 2021 года Спенсером Элденом, "мальчиком с обложки" их альбома Nevermind 1991 года, сообщает BBC.

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Ранее адвокаты участников группы Дэйва Грола и Криса Новоселича, а также вдовы лидера коллектива Курта Кобейна Кортни Лав подали заявление об отклонении иска Спенсера Элдена. Его команда должна была до 30 декабря подать возражения, однако не сделала этого.

Поэтому 3 января суд отклонил исковое заявление Элдена, но одновременно предусмотрел, что он имеет возможность до 13 января внести изменения в свой иск. Если Элден этого не сделают, его иск отменят окончательно.

Иск Спенсера Элдена против Nirvana

Напомним, Элден подал на легендарную группу в суд, обвиняя ее в сексуальной эксплуатации и в сексуальном насилии над детьми.

30-летний мужчина заявил, что известное фото, на котором он запечатлен голым младенцем в бассейне, плывущий за долларовой купюрой, вызвало у него "крайнее и постоянное эмоциональное расстройство".

Он требовал от каждого из двенадцати ответчиков, включая правопреемников Курта Кобейна, участников группы Дэйва Грола, Криста Новоселича и лейбла Geffen Records, по 150 тыс. долларов за умышленное коммерческое использование его фотографии в обнаженном виде, распространение "детской порнографии" и использование "фотографии шокирующего содержания для продвижения себя и своей музыки".

Представители Nirvana заявляют, что аргументы Элдена не имеют под собой оснований.

Они утверждают, что фотография на обложке альбома Nevermind не является "детской порнографией", и подчеркивает, что любой, у кого есть копия записи, будет "по теории Элдена виновным в таком тяжком преступлении, как хранение детской порнографии".

Они также утверждают, что Элден три десятилетия использовал славу "ребенка Нирваны" и получал прибыль от своей известности.

"Он многократно инсценировал фотографию в обмен на вознаграждение; у него на груди было вытатуировано название альбома… он имеет копии обложки альбома с автографом для продажи на eBay", — заявляют юристы.

Также адвокаты живых участников Nirvana заявляли, что, независимо от существа дела Элдена, срок давности по его искам истек в 2011 году, а это означает, что он слишком поздно подал в суд.

Юристы Элдена считают, что срок давности не применяется, пока альбом Nevermind продолжает продаваться в его нынешнем виде, так как детская порнография — это вечное преступление.

Ранее Фокус писал, что песня группы Nirvana признана самым знаковым хитом всех времен и народов. Речь идет о Smells like teen spirit, которую признали лучшим хитом.