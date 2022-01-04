Суд відхилив позов "хлопчика з обкладинки" альбому Nevermind проти Nirvana

Спенсер Елден вимагав від учасників групи та правонаступників Курта Кобейна по $150 тисяч. Суд відхилив позов і передбачив, що чоловік може до 13 внести зміни, інакше позов скасують остаточно.

Суд у Каліфорнії відхилив позов проти рок-гурту Nirvana, поданий у серпні 2021 року Спенсером Елденом, "хлопчиком з обкладинки" їхнього альбому Nevermind 1991 року, повідомляє ВВС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Раніше адвокати учасників групи Дейва Грола та Кріса Новоселіча, а також вдови лідера колективу Курта Кобейна Кортні Лав подали заяву про відхилення позову Спенсера Елдена. Його команда мала до 30 грудня подати заперечення, проте не зробила цього.

Тому 3 січня суд відхилив позовну заяву Елдена, але водночас передбачив, що він має можливість до 13 січня внести зміни до свого позову. Якщо Елден цього не зробить, його позов скасують остаточно.

Позов Спенсера Елдена проти Nirvana

Нагадаємо, Елден подав на легендарну групу до суду, звинувачуючи її в сексуальній експлуатації та в сексуальному насильстві над дітьми.

30-річний чоловік заявив, що відоме фото, на якому він зображений голим немовлям у басейні, яке пливе за доларовою купюрою, викликало в нього "крайній та постійний емоційний розлад".

Він вимагав від кожного з дванадцяти відповідачів, включаючи правонаступників Курта Кобейна, учасників гурту Дейва Грола, Кріста Новоселіча та лейблу Geffen Records, по 150 тис. доларів за навмисне комерційне використання його фотографії в оголеному вигляді, поширення "дитячої порнографії" та використання "фотографії приголомшливого змісту для просування себе та своєї музики".

Представники Nirvana заявляють, що аргументи Елдена не мають підстав.

Вони стверджують, що фотографія на обкладинці альбому Nevermind не є "дитячою порнографією", і підкреслює, що будь-хто, хто має копію запису, буде "за теорією Елдена винним у такому тяжкому злочині, як зберігання дитячої порнографії".

Вони також стверджують, що Елден три десятиліття використав славу "дитини Нірвани" та отримував прибуток від своєї популярності.

"Він багаторазово інсценував фотографію в обмін на винагороду; у нього на грудях була витатуйована назва альбому... він має копії обкладинки альбому з автографом для продажу на eBay", — заявляють юристи.

Також адвокати живих учасників Nirvana заявляли, що, незалежно від суті справи Елдена, термін давності за його позовами минув у 2011 році, а це означає, що він надто пізно подав до суду.

Юристи Елдена вважають, що термін давності не застосовується, поки альбом Nevermind продовжує продаватися в його нинішньому вигляді, оскільки дитяча порнографія – це вічний злочин.

Раніше Фокус писав, що пісня гурту Nirvana визнана найзнаковішим хітом усіх часів та народів. Йдеться про Smells like teen spirit, яку визнали найкращим хітом.