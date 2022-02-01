"Узаконенный разврат". В РПЦ предложили запретить секс-шопы (видео)

Представитель Московской патриархии митрополит Илларион считает, что церковь выступает против сексуальной распущенности в любом виде, однако сожалеет, что в таких вопросах РПЦ никто "не спрашивает".

Глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что магазины интимных товаров следует запретить, поскольку они являются "узаконенным развратом". Свою позицию священнослужитель озвучил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

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Отвечая на вопрос зрителя об отношении церкви к магазинам, которые продают "игрушки для взрослых", митрополит сказал, что он бы запретил такие виды услуг, однако в таких вопросах "церковь обычно не спрашивают".

"Заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, которые на них, или рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем",— сказал митрополит Иларион.

Иерарх добавил, что церковь выступает против половой распущенности и сексуального разврата в любой форме, в том числе и в виде рекламы или продаже товаров интимного назначения.

"Так называемые магазины для взрослых, это не что иное как узаконенный разврат. Но церковь не может диктовать власти — что разрешать и что запрещать", — отметил митрополит.

По словам главы Синодального отдела, общество по-разному относится к тому, что церковь якобы вмешивается в различные сферы жизни. Он считает, что есть такие граждане, которые боятся влияния церкви на общество и выступают против того, чтобы церковь диктовала свои условия во многих сферах жизни людей.

Стоит отметить, что по опубликованным "РБК" данным, оборот товаров "для взрослых" в России в 2020 году оценивался в 1 млрд. рублей, что делает этот бизнес одним из самых перспективных в последнее время.

Ранее сообщалось, что в Грузии представители консервативных движений, которые вероятно окормлялись церковнослужителями, сорвали шествие ЛГБТ-активистов. Также представители традиционных семейных ценностей обвинили местные СМИ в пропаганде ЛГБТ ценностей.