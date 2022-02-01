"Узаконена розпуста". У РПЦ запропонували заборонити секс-шопи (відео)
Представник Московської патріархії митрополит Іларіон вважає, що церква виступає проти сексуальної розбещеності в будь-якому вигляді, проте шкодує, що в таких питаннях РПЦ ніхто "не запитує".
Глава Синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополит Іларіон (Алфєєв) заявив, що магазини інтимних товарів варто заборонити, оскільки вони є "узаконеною розпустою". Свою позицію священнослужитель озвучив у програмі "Церква та мир" на телеканалі "Росія 24".
Відповідаючи на запитання глядача про ставлення церкви до магазинів, які продають "іграшки для дорослих", митрополит сказав, що він заборонив би такі види послуг, однак у таких питаннях "церкву зазвичай не запитують".
"Змусити державну владу взагалі закрити такі магазини або регулювати вивіски, які на них, або рекламу, яка на них, ми, на жаль, не можемо", — сказав митрополит Іларіон.
Ієрарх додав, що церква виступає проти статевої розбещеності та сексуальної розпусти в будь-якій формі, зокрема і у вигляді реклами чи продажу товарів інтимного призначення.
"Так звані магазини для дорослих, це не що інше як узаконена розпуста. Але церква не може диктувати владі — що дозволяти і що забороняти", — зазначив митрополит.
За словами глави Синодального відділу, суспільство по-різному ставиться до того, що церква нібито втручається в різні сфери життя. Він вважає, що є такі громадяни, які бояться впливу церкви на суспільство та виступають проти того, щоб церква диктувала свої умови в багатьох сферах життя людей.
Варто зазначити, що за опублікованими "РБК" даними, оборот товарів "для дорослих" у Росії у 2020 році оцінювався в 1 млрд рублів, що робить цей бізнес одним з найперспективніших останнім часом.
Раніше повідомлялося, що в Грузії представники консервативних рухів, які, ймовірно, підтримувались церковнослужителями, зірвали ходу ЛГБТ-активістів. Також представники традиційних сімейних цінностей звинуватили місцеві ЗМІ у пропаганді ЛГБТ-цінностей.