"Узаконена розпуста". У РПЦ запропонували заборонити секс-шопи (відео)

Представник Московської патріархії митрополит Іларіон вважає, що церква виступає проти сексуальної розбещеності в будь-якому вигляді, проте шкодує, що в таких питаннях РПЦ ніхто "не запитує".

Глава Синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополит Іларіон (Алфєєв) заявив, що магазини інтимних товарів варто заборонити, оскільки вони є "узаконеною розпустою". Свою позицію священнослужитель озвучив у програмі "Церква та мир" на телеканалі "Росія 24".

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Відповідаючи на запитання глядача про ставлення церкви до магазинів, які продають "іграшки для дорослих", митрополит сказав, що він заборонив би такі види послуг, однак у таких питаннях "церкву зазвичай не запитують".

"Змусити державну владу взагалі закрити такі магазини або регулювати вивіски, які на них, або рекламу, яка на них, ми, на жаль, не можемо", — сказав митрополит Іларіон.

Ієрарх додав, що церква виступає проти статевої розбещеності та сексуальної розпусти в будь-якій формі, зокрема і у вигляді реклами чи продажу товарів інтимного призначення.

"Так звані магазини для дорослих, це не що інше як узаконена розпуста. Але церква не може диктувати владі — що дозволяти і що забороняти", — зазначив митрополит.

За словами глави Синодального відділу, суспільство по-різному ставиться до того, що церква нібито втручається в різні сфери життя. Він вважає, що є такі громадяни, які бояться впливу церкви на суспільство та виступають проти того, щоб церква диктувала свої умови в багатьох сферах життя людей.

Варто зазначити, що за опублікованими "РБК" даними, оборот товарів "для дорослих" у Росії у 2020 році оцінювався в 1 млрд рублів, що робить цей бізнес одним з найперспективніших останнім часом.

Раніше повідомлялося, що в Грузії представники консервативних рухів, які, ймовірно, підтримувались церковнослужителями, зірвали ходу ЛГБТ-активістів. Також представники традиційних сімейних цінностей звинуватили місцеві ЗМІ у пропаганді ЛГБТ-цінностей.