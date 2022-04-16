Минобороны РФ опубликовало кадры встречи адмирала с экипажем "Москвы" (видео)

На видеоролике МО РФ запечатлен главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, проходящий мимо строя матросов, мичманов и офицеров. Их явно меньше 500 человек, которые входили в состав экипажа крейсера.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом встретились с экипажем ракетного крейсера "Москва" в Севастополе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По итогам встречи был опубликован видеоролик, на котором демонстрируется, как Евменов проходит мимо выстроенных на плацу матросов, мичманов и офицеров. Их явно меньше 500 человек, которые входили в состав экипажа крейсера.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"В ходе встречи Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов довел личному составу, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте", — сказано в сообщении.

Напомним, вечером 13 апреля появилась информация о попадании противокорабельных ракет "Нептун" в ракетный крейсер "Москва". Министерство обороны РФ в ночь с 13 на 14 апреля заявило, что на борту флагмана Черноморского флота России произошел пожар после детонации боезаряда, однако в ведомстве "не знают" причины, из-за которой случилось ЧП.

Вечером 14 апреля Минобороны России сообщило, что ракетный крейсер "Москва" затонул в Черном море. По данным ведомства, ЧП произошло во время буксировки корабля. В СМИ также появилась информация, что на борту ракетного крейсера "Москва", помимо крылатых ракет, могло находиться ядерное оружие.

Военное руководство РФ утверждает, что весь экипаж корабля удалось спасти, однако, по данным британских СМИ, 452 моряка погибли. Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что из 510 членов экипажа крейсера удалось спасти только 58 человек, что дает основания полагать, что вместе с кораблем погибли 452 человека. Среди погибших числится и командир корабля Антон Куприн.