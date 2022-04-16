Міноборони РФ опублікувало кадри зустрічі адмірала з екіпажем "Москви" (відео)

На відеоролику МО РФ зображений головнокомандувач ВМФ Микола Євменов, який проходить повз стрій матросів, мічманів та офіцерів. Їх очевидно менше ніж 500 осіб, які входили до складу екіпажу крейсера.

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Головнокомандувач Військово-морським флотом РФ адмірал Микола Євменов і командування Чорноморським флотом зустрілися з екіпажем ракетного крейсера "Москва" у Севастополі, повідомляє пресслужба Міноборони РФ. За підсумками зустрічі було опубліковано відеоролик, на якому демонструється, як Євменов проходить повз вишикуваних на плацу матросів, мічманів та офіцерів. Їх очевидно менше ніж 500 осіб, які входили до складу екіпажу крейсера.

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"Під час зустрічі Головнокомандувач Військово-Морського Флоту адмірал Микола Євменов довів особовому складу, що офіцери, мічмани та матроси продовжать службу у Військово-Морському Флоті", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 13 квітня з'явилася інформація про потрапляння протикорабельних ракет "Нептун" у ракетний крейсер "Москва". Міністерство оборони РФ у ніч із 13 на 14 квітня заявило, що на борту флагмана Чорноморського флоту Росії сталася пожежа після детонації боєзаряду, проте у відомстві "не знають" причин, через які сталася НП.

Увечері 14 квітня Міноборони Росії повідомило, що ракетний крейсер "Москва" затонув у Чорному морі. За даними відомства, НП сталася під час буксирування корабля. У ЗМІ також з'явилася інформація, що на борту ракетного крейсера "Москва", крім крилатих ракет, могла бути ядерна зброя.

Військове керівництво РФ стверджує, що весь екіпаж корабля вдалося врятувати, проте, за даними британських ЗМІ, 452 моряки загинули. Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що з 510 членів екіпажу крейсера вдалося врятувати лише 58 людей, що дає підстави вважати, що разом із кораблем загинули 452 особи. Серед загиблих і командир корабля Антон Купрін.