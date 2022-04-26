В России мужчина пришел в детский сад и убил двух детей

Происшествие случилось в Ульяновской области. Стрелок также застрелил воспитательницу и ранил уборщицу

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В РФ случилась стрельба в детском саду в Ульяновской области. Там вооруженный ружьем мужчина явился в детский сад, убил двоих детей, воспитательницу и ранил еще одну сотрудницу, которая мыла пол. Потом он покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС.

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Позже оказалось, что стрелка зовут Руслан Ахтямов и ему 26 лет. Ружье "Иж-27", из которого застрелили детей и воспитательницу, зарегистрировано на 68-летнего Александра Дронина. Утром он и Ахтямов уехали пристреливать ружье в карьере.

Дронина нашли за 700 метров от детского сада с двумя огнестрельными ранениями: ему стреляли в грудь и голову. Следователи подозревают, что сначала Руслан убил его, а потом отправился в детсад.

[ + – ] Полиция у детсада в Вешкайме Фото: Telegram-канал Mash [ + – ] Подозреваемый в убийстве Руслан Ахтямов Фото: Mash [ + – ] Подозреваемый в убийстве Руслан Ахтямов Фото: Telegram-канал Mash [ + – ] Убитый владелец ружья Александр Дронин Фото: Telegram-канал Mash

По данным источника агентства ТАСС, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. Нападение произошло во время тихого часа. "Он открыл огонь в комнате, где спали дети", — сказал собеседник агентства.

"По ситуации в Вешкайме, где произошло страшное преступление. Переговорил с представителями исполнительной власти и с депутатским корпусом. По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2017 годов рождения", — сообщил депутат Госдумы от региона Сергей Морозов.

Оказалось, что в детсаду не было охраны в дневное время, но была тревожная кнопка, только никто из персонала ею не воспользовался. Днем за безопасность детей отвечали заведующая, старший воспитатель и завхоз. Они дежурили посменно и в момент нападения на посту была заведующая Марина Дементьева. Где она находилась в момент стрельбы – неизвестно.