У Росії чоловік прийшов у дитячий садок і вбив двох дітей
Подія сталася в Ульяновській області. Стрілець також застрелив виховательку та поранив прибиральницю
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У РФ сталася стрілянина в дитячому садку в Ульяновській області. Там озброєний рушницею чоловік прийшов у дитячий садок, убив двох дітей, виховательку та поранив ще одну співробітницю, яка мила підлогу. Потім він наклав на себе руки. Про це повідомляє "ТАРС".
Пізніше виявилося, що стрільця звуть Руслан Ахтямов та йому 26 років. Рушниця "ІЖ-27", з якої застрелили дітей та виховательку, зареєстрована на 68-річного Олександра Дроніна. Вранці він та Ахтямов поїхали пристрілювати рушницю в кар'єрі.
Дроніна знайшли за 700 метрів від дитячого садка з двома вогнепальними пораненнями: йому стріляли в груди та голову. Слідчі підозрюють, що спочатку Руслан убив його, а потім вирушив до дитсадка.
За даними джерела агентства "ТАРС", причиною стрілянини міг стати побутовий конфлікт. Напад стався під час тихої години. "Він відкрив вогонь у кімнаті, де спали діти", — сказав співрозмовник агентства.
"Щодо ситуації у Вешкаймі, де стався страшний злочин. Переговорив з представниками виконавчої влади та з депутатським корпусом. За попередньою інформацією, вбито нянечку, двох дітей 2016 та 2017 років народження", — повідомив депутат Держдуми від регіону Сергій Морозов.
Виявилося, що в дитсадку не було охорони вдень, але була тривожна кнопка, тільки ніхто з персоналу не скористався нею. Вдень за безпеку дітей відповідали завідувачка, старший вихователь та завгосп. Вони чергували позмінно і в момент нападу на посту була завідувачка Марина Дементьєва. Де вона була в момент стрілянини — невідомо.