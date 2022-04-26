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У Росії чоловік прийшов у дитячий садок і вбив двох дітей

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Фото: ТАСС | Дитсадок у Вешкаймі, де вбили дітей та виховательку

Подія сталася в Ульяновській області. Стрілець також застрелив виховательку та поранив прибиральницю

У РФ сталася стрілянина в дитячому садку в Ульяновській області. Там озброєний рушницею чоловік прийшов у дитячий садок, убив двох дітей, виховательку та поранив ще одну співробітницю, яка мила підлогу. Потім він наклав на себе руки. Про це повідомляє "ТАРС".

Пізніше виявилося, що стрільця звуть Руслан Ахтямов та йому 26 років. Рушниця "ІЖ-27", з якої застрелили дітей та виховательку, зареєстрована на 68-річного Олександра Дроніна. Вранці він та Ахтямов поїхали пристрілювати рушницю в кар'єрі.

Дроніна знайшли за 700 метрів від дитячого садка з двома вогнепальними пораненнями: йому стріляли в груди та голову. Слідчі підозрюють, що спочатку Руслан убив його, а потім вирушив до дитсадка.

Поліція біля дитсадка у Вешкаймі
Поліція біля дитсадка у Вешкаймі
Фото: Telegram-канал Mash
Підозрюваний у вбивстві Руслан Ахтямов
Підозрюваний у вбивстві Руслан Ахтямов
Фото: Mash
Підозрюваний у вбивстві Руслан Ахтямов
Підозрюваний у вбивстві Руслан Ахтямов
Фото: Telegram-канал Mash
Вбитий власник рушниці Олександр Дронін
Вбитий власник рушниці Олександр Дронін
Фото: Telegram-канал Mash
Поліція біля дитсадка у Вешкаймі
Підозрюваний у вбивстві Руслан Ахтямов
Підозрюваний у вбивстві Руслан Ахтямов
Вбитий власник рушниці Олександр Дронін

За даними джерела агентства "ТАРС", причиною стрілянини міг стати побутовий конфлікт. Напад стався під час тихої години. "Він відкрив вогонь у кімнаті, де спали діти", — сказав співрозмовник агентства.

"Щодо ситуації у Вешкаймі, де стався страшний злочин. Переговорив з представниками виконавчої влади та з депутатським корпусом. За попередньою інформацією, вбито нянечку, двох дітей 2016 та 2017 років народження", — повідомив депутат Держдуми від регіону Сергій Морозов.

Виявилося, що в дитсадку не було охорони вдень, але була тривожна кнопка, тільки ніхто з персоналу не скористався нею. Вдень за безпеку дітей відповідали завідувачка, старший вихователь та завгосп. Вони чергували позмінно і в момент нападу на посту була завідувачка Марина Дементьєва. Де вона була в момент стрілянини — невідомо.