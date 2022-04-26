У Росії чоловік прийшов у дитячий садок і вбив двох дітей

Подія сталася в Ульяновській області. Стрілець також застрелив виховательку та поранив прибиральницю

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У РФ сталася стрілянина в дитячому садку в Ульяновській області. Там озброєний рушницею чоловік прийшов у дитячий садок, убив двох дітей, виховательку та поранив ще одну співробітницю, яка мила підлогу. Потім він наклав на себе руки. Про це повідомляє "ТАРС".

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Пізніше виявилося, що стрільця звуть Руслан Ахтямов та йому 26 років. Рушниця "ІЖ-27", з якої застрелили дітей та виховательку, зареєстрована на 68-річного Олександра Дроніна. Вранці він та Ахтямов поїхали пристрілювати рушницю в кар'єрі.

Дроніна знайшли за 700 метрів від дитячого садка з двома вогнепальними пораненнями: йому стріляли в груди та голову. Слідчі підозрюють, що спочатку Руслан убив його, а потім вирушив до дитсадка.

[ + – ] Поліція біля дитсадка у Вешкаймі Фото: Telegram-канал Mash [ + – ] Підозрюваний у вбивстві Руслан Ахтямов Фото: Mash [ + – ] Підозрюваний у вбивстві Руслан Ахтямов Фото: Telegram-канал Mash [ + – ] Вбитий власник рушниці Олександр Дронін Фото: Telegram-канал Mash

За даними джерела агентства "ТАРС", причиною стрілянини міг стати побутовий конфлікт. Напад стався під час тихої години. "Він відкрив вогонь у кімнаті, де спали діти", — сказав співрозмовник агентства.

"Щодо ситуації у Вешкаймі, де стався страшний злочин. Переговорив з представниками виконавчої влади та з депутатським корпусом. За попередньою інформацією, вбито нянечку, двох дітей 2016 та 2017 років народження", — повідомив депутат Держдуми від регіону Сергій Морозов.

Виявилося, що в дитсадку не було охорони вдень, але була тривожна кнопка, тільки ніхто з персоналу не скористався нею. Вдень за безпеку дітей відповідали завідувачка, старший вихователь та завгосп. Вони чергували позмінно і в момент нападу на посту була завідувачка Марина Дементьєва. Де вона була в момент стрілянини — невідомо.