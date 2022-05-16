Испугались НАТО. В России перебрасывают "Искандеры" к границе с Финляндией (видео)

Переброска оперативно-тактических ракетных комплексом началась после официальной подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО.

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В понедельник, 16 мая, в соцсетях появился видеоролик, снятый в районе Выборга Ленинградской области. Автор ролика отмечает, что к границе с Финляндией направляется дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в количестве семи единиц, а также другая новая военная техника.

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"Вот новая воинская часть в Выборге сейчас и образуется", — констатирует он.

Чем Россия раньше пугала северных соседей

Как сообщалось, 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте объявил об официальной подаче страной заявки на вступление в НАТО. По словам президента, вступление в альянс позволит обеспечить безопасность Финляндии на фоне постоянных угроз со стороны России.

Ранее экс-президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Финляндии и Швеции развертыванием ядерного оружия на северных границах РФ, если эти страны вступят НАТО. Медведев заявил, что скандинавским странам придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".

Помимо политических угроз, Россия прибегает и к военным. 4 мая Министерство обороны Финляндии заявило о том, что российский вертолет нарушил воздушное пространство страны.

Также в начале мая Вооруженные силы РФ во время учений в Калининградской области имитировали атаки ракетами, способными нести ядерные боеголовки. В рамках учений около сотни военнослужащих отработали "электронный пуск" мобильных комплексов баллистических ракет типа "Искандер" с ядерным оружием. На Западе это расценили, как не двусмысленную угрозу Кремля.

Пытаясь надавить на Финляндию, 14 мая Россия также остановила экспорт электроэнергии в страну.

Когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО

Пока длится процедура вступления в альянс, несколько государств предоставили Финляндии и Швеции гарантии безопасности. Британский премьер Борис Джонсон 11 мая подписал взаимные гарантии безопасности с обеими странами.

Также, сообщает ВВС, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в случае нападения на Финляндию до ее вступления в НАТО США окажут ей военную помощь.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о решении подавать заявку для членства в НАТО 11 апреля. Сразу после этого политики Финляндии стали говорить о том, что и их стране нужно присоединиться к Альянсу. К такому решению лидеров скандинавских стран подтолкнуло полномасштабное вторжение России в Украину. Обе страны надеются уже этим летом официально стать членами Североалантического Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Швеция и Финляндия смогут присоединиться к Альянсу по ускоренной процедуре, так как обе страны соответствуют стандартам НАТО.