Злякалися НАТО. У Росії перекидають "Іскандери" до кордону з Фінляндією (відео)

Перекидання оперативно-тактичних ракетних комплексів почалося після офіційного подання Фінляндією заявки на вступ у НАТО.

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У понеділок, 16 травня, у соцмережах з'явився відеоролик, знятий у районі Виборга Ленінградської області. Автор ролика зазначає, що до кордону з Фінляндією прямує дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у кількості семи одиниць, а також інша нова військова техніка.

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"Ось нова військова частина у Виборзі зараз і утворюється", — констатує він.

Чим Росія раніше лякала північних сусідів

Як повідомлялося, 15 травня президент Фінляндії Саулі Нійністе оголосив про офіційну подачу країною заявки на вступ у НАТО. За словами президента, вступ до альянсу дозволить забезпечити безпеку Фінляндії на тлі постійних загроз із боку Росії.

Раніше експрезидент і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв погрожував Фінляндії та Швеції розгортанням ядерної зброї на північних кордонах РФ, якщо ці країни вступлять у НАТО. Медведєв заявив, що скандинавським країнам доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під домом, а в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих противників".

Крім політичних погроз, Росія вдається й до військових. 4 травня Міністерство оборони Фінляндії заявило про те, що російський гелікоптер порушив повітряний простір країни.

Також на початку травня Збройні сили РФ під час навчань у Калінінградській області імітували атаки ракетами, здатними нести ядерні боєголовки. У межах навчань близько сотні військовослужбовців відпрацювали "електронний запуск" мобільних комплексів балістичних ракет типу "Іскандер" із ядерною зброєю. На Заході це розцінили як недвозначну погрозу Кремля.

Намагаючись натиснути на Фінляндію, 14 травня Росія також зупинила експорт електроенергії до країни.

Коли Фінляндія та Швеція вступлять у НАТО

Поки триває процедура вступу в альянс, кілька держав надали Фінляндії та Швеції гарантії безпеки. Британський прем'єр Борис Джонсон підписав 11 травня взаємні гарантії безпеки з обома країнами.

Також, повідомляє ВВС, прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що в разі нападу на Фінляндію до її вступу в НАТО США нададуть їй військову допомогу.

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон оголосила про рішення подавати заявку на членство в НАТО 11 квітня. Відразу після цього політики Фінляндії почали говорити про те, що їхній країні потрібно приєднатися до Альянсу. До такого рішення лідерів скандинавських країн підштовхнуло повномасштабне вторгнення Росії до України. Обидві країни сподіваються вже цього літа офіційно стати членами Північноалантичного Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Швеція та Фінляндія можуть приєднатися до Альянсу за прискореною процедурою, оскільки обидві країни відповідають стандартам НАТО.