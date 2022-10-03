Готовимся к ЧП: утечка газа на "Северном потоке — 2" увеличилась (фото)

Шведская береговая охрана выпустила предупреждение для морских судов, поскольку утечка на газопроводе дошла до 30 метров в диаметре. "Газпром" откачивает из трубы природный газ.

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Утечка газа на росийском трубопроводе "Северный поток — 2" увеличилась в размерах. Об этом сообщила Шведская береговая охрана после пролета над объектом.

На трубопроводе "Северный поток" утечка не видна, можно сказать, что она прекратилась. Меньшая утечка на "Северном потоке — 2" стала больше, чем 2 октября. Ее диаметр уже около 30 метров, отметили охранники.

"Шведская береговая охрана готовится к чрезвычайным ситуациям на более длительную перспективу из-за более крупной утечки на газопроводе", — сказано в заявлении.

[ + – ] Утечка на газопроводах была заметна из космоса

Шведское морское управление выпустило навигационные предупреждения для морских судов, проходящих через указанный район.

Заявление береговой охраны было сделано после того, как российский газовый монтполист "Газпром" заявил об устранении утечек на трубопроводах и работе над снижением давления на линии В на "Северном потоке — 2".

"Компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа", — отметила пресс-служба монополиста.

При решении о начале поставок газа по нитке В "Северного потока – 2" пройдет проверка целостности системы и подтверждение этой возможности надзорными органами. После этого газ закачают в газопровод.

Неясно, могло ли давление в линии B привести к большей утечке, замеченной береговой охраной.

Авария на "Северных потоках" — главное

О чрезвычайном происшествии на газопроводе "Северный поток — 2" стало известно 26 сентября — на объекте резко скакнуло давление. Вечером в этот же день упало давление на обеих нитках "Северного потока".

[ + – ] Россию обвиняли в диверсиях на двух газопроводах

Сейчмологи из Шведской национальной сейсмологической сети зафиксировали 2 взрыва возле газопровода "Северный поток". Специалисты подсчитали, что сила взрыва трубы соответствует более сотне килограмм динамита.

Министерство обороны Великобритании обвиняла Россию в диверсиях на двух газопроводах. Самый реальный сценарий, по мнению британских военных, это доставка к ​​отдельным участкам газопроводов подводного дрона и последующий сброс взрывчатки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден посчилали, что президент РФ Владимир Путин специально врет о причине аварий на "Северных потоках".

Лидеры ЕC 27 сентября увидели 3 отдельные утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Последствия прорыва оказались такими масштабными, что их разглядели из космоса.