Готуємося до НП: витік газу на "Північному потоці-2" збільшився (фото)

Шведська берегова охорона випустила попередження для морських суден, оскільки витік на газопроводі дійшов до 30 метрів у діаметрі. "Газпром" відкачує із труби природний газ.

Related video

Витік газу на російському трубопроводі "Північний потік-2" збільшився у розмірах. Про це повідомила Шведська берегова охорона після прольоту над об'єктом.

На трубопроводі "Північний потік" витік не видно, можна сказати, що він припинився. Найменший витік на "Північному потоці-2" став більшим, ніж 2 жовтня. Його діаметр уже приблизно 30 метрів, зауважили охоронці.

"Шведська берегова охорона готується до надзвичайних ситуацій на більш тривалу перспективу через більший витік на газопроводі", — сказано у заяві.

[ + – ] Витік на газопроводах був помітний з космосу

Шведське морське управління випустило навігаційні попередження для морських суден, що проходять через цей район.

Заява берегової охорони була зроблена після того, як російський газовий монополіст "Газпром" заявив про усунення витоків на трубопроводах і роботу над зниженням тиску на лінії В на "Північному потоці-2".

"Компанія відкачує природний газ, що знаходиться в трубі. Це дозволить безпечно провести обстеження цілісності нитки В, а також знизити потенційні екологічні ризики у разі можливих витоках газу", — зазначила пресслужба монополіста.

За рішення про початок постачання газу по нитці В "Північного потоку-2" пройде перевірка цілісності системи та підтвердження цієї можливості наглядовими органами. Після цього газ закачають у газопровід.

Незрозуміло, чи міг тиск у лінії B призвести до більшого витоку, поміченого береговою охороною.

Аварія на "Північних потоках" — головне

Про надзвичайну подію на газопроводі "Північний потік-2" стало відомо 26 вересня — на об'єкті різко стрибнув тиск. Увечері цього ж дня впав тиск на обох нитках "Північного потоку".

[ + – ] Росію звинувачували у диверсіях на двох газопроводах

Сейсмологи зі Шведської національної сейсмологічної мережі зафіксували 2 вибухи біля газопроводу "Північний потік". Фахівці підрахували, що сила вибуху труби відповідає понад сотні кілограмів динаміту.

Міністерство оборони Великої Британії звинувачувало Росію в диверсіях на двох газопроводах. Найреальніший сценарій, на думку британських військових, це доставка до окремих ділянок газопроводів підводного дрону та подальше скидання вибухівки.

Канцлер ФРН Олаф Шольц і президент США Джо Байден вирішили, що президент РФ Володимир Путін спеціально бреше про причину аварій на "Північних потоках".

Лідери ЄС 27 вересня побачили 3 окремі витоки газу на "Північному потоці" та "Північному потоці-2". Наслідки прориву виявилися такими масштабними, що їх розгледіли із космосу.