Когда Ким Чен Ын празднует день рождения: 5 фактов об одиозном лидере Северной Кореи

Точная дата рождения Ким Чен Ына неизвестна. Западная разведка и южнокорейские чиновники указывают дату 8 января, но в КНДР этот день проходит без праздничных церемоний и не является государственным праздником. Фокус решил вспомнить самые яркие страницы жизни северокорейского диктатора.

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В официальной биографии указывается, что Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года. Другие источники ссылаются на дату 8 января 1984-го или 1983 года.

Разведка Южной Кореи считает, что сегодня диктатору исполнилось 39 лет. В связи с этим агентство Yonhap пишет о кризисе среднего возраста, который сейчас, возможно, переживает Ким Чен Ын.

"Ким страдает от различных проблем со здоровьем из-за избыточного веса. Несмотря на укоры жены Ли Соль Чжу, он не может избавиться от привычки курить и слишком много пить", — отмечают аналитики.

[ + – ] Ким Чен Ын женат на Ли Соль Чжу

Как династия Кимов отмечала дни рождения?

Некоторые южнокорейские военные сообщали о подготовке в Пхеньяне к военному параду из-за важной даты. Предполагалось, что событие состоится в день рождения Ким Чен Ына или через месяц — 8 февраля, на 75-ю годовщину основания Корейской народной армии.

Тем не менее, 8 января праздничных мероприятий все же не было. И северокорейские СМИ никак не отразили в новостной повестке день рождения Ким Чен Ына.

Правящая династия КНДР имеет традицию с запозданием праздновать дни рождения на государственном уровне. Основатель страны Ким Ир Сен, дед Ким Чен Ына, родился 15 апреля 1912 года, а государственным праздником его сделали в 1962 году (на 50-й день рождения).

[ + – ] Основатель страны Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года

"Главным праздником нации" день рождения Ким Ир Сена стал в 1972 году, когда "вождю" исполнилось 60 лет, в 1997 году этот праздник назвали Днем Солнца. А Ким Чен Ир (отец Ким Чен Ына) начал отмечать день рождения (16 февраля) только в 40 лет.

Личная жизнь диктатора Ким Чен Ына

Личная жизнь Ким Чен Ына остается закрытой темой. Накануне Нового года корейское центральное телевидение показало сюжет, как Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э осматривают склад баллистических ракет.

[ + – ] Ким Чен Ын показал дочери мобильные пусковые установки для ракет KN-23

В кадры попали десяток мобильных пусковых установок для ракет KN-23 и минимум 10 баллистических ракет "Хвасон-12", на которые можно установить ядерную боеголовку.

Некоторые СМИ указывали, что видео было снято на машиностроительном заводе "Тхэсон", известном как ракетный завод "Джамджин" на западе Пхеньяна.

Северокорейские чиновники публично не комментировали вопросы о наличии детей у Ким Чен Ына. Разведка в Сеуле утверждает, что у них с супругой Ли Соль Чжу две дочери и сын (дети родились в 2010, 2013 и 2017 годах).

Детство Ким Чен Ына — диктатор учился в Швейцарии под вымышленным именем

Информации о детстве северокорейского лидера в открытых источниках крайне мало. Известно, что Ким Чен Ын — третий и самый младший из сыновей Ким Чен Ира. Его мать звали Ко Ен Хи, предположительно, она была третьей или четвертой гражданской женой Ким Чен Ира.

Портал North Korea Leadership Watch, собирающий данные о жизни династии Кимов, пишет, что Ким Чен Ын провел в Северной Корее только раннее детство. Вместе с братом и сестрой его отправили в Швейцарию на учебу в престижной школе под Берном.

Южнокорейская разведка уточняет, что Ким Чен Ын в 1993-1998 годах учился в международной школе в Берне под псевдонимом Чол Пак. На тот момент ему выдумали биографическую легенду, по которой он являлся сыном водителя посольства КНДР в Швейцарии.

Ким Чен Ын вернулся на родину в начале 2000-х и поступил в Военный университет имени Ким Ир Сена. В 2014 году британская газета The Telegraph показала возможную детскую фотографию диктатора в честь Дня военно-воздушных сил КНДР. Но никто до сих пор не знает точно, настоящее ли это фото.

[ + – ] Возможно, на этом фото изображен Ким Чен Ын в детстве

Ким Чен Ын обожает баскетбол

Северокорейский лидер не скрывает страсть к баскетболу — он с детства болел за команду Chicago Bulls. В 2013 году в КНДР по приглашению главы страны приехал пятикратный чемпион NBA Деннис Родман.

В общении с ВВС спортсмен признавался, что стал с Кимом "друзьями на всю жизнь". Родман впоследствии несколько раз приезжал в Северную Корею и даже приложил усилия к освобождению американского студента, которого Пхеньян приговорил к тюремному сроку.

[ + – ] В 2013 году в КНДР приехал пятикратный чемпион NBA Деннис Родман.

"Мы смеемся, поем в караоке, катаемся на лошадях и тусуемся. Мы почти никогда не говорим о политике", — рассказывал баскетболист о впечатлениях после встречи с Ким Чен Ыном.

Родман также сказал, что в 2013 году Ким Чен Ын показал ему "свои пушки и военных".

КНДР поддерживает Россию в войне с Украиной

Глава КНДР Ким Чен Ын поддерживает так называемые "референдумы" России на оккупированных территориях Украины. МИД страны от имени Ким Чен Ына 4 октября прошлого года выпустил заявление, в котором говорилось, что "референдумы" прошли "в соответствии с Уставом ООН и по воле граждан".

По мнению Ким Чен Ына, воюя с Украиной, Москва "смело преодолевает различные вызовы и защищает свое достоинство и право на развитие страны"

А в июле Северная Корея решила признать независимость "Л/ДНР". После этого Украина разорвала дипломатические отношения с этой страной.

В апреле этого года Пхеньян усомнился в военных преступлениях войск России в Украине и указывал на "бесповоротный проигрыш США". КНДР не одобрила резолюцию с призывом к России остановить войну против Украины на Генассамблее ООН в марте.

Напомним, что высокопоставленные американские чиновники в декабре прошлого года выяснили, как Северная Корея помогала оружием российскому вооруженному формированию "Группа Вагнера".

Наемники получили пехотные ракеты и снаряды. Вашингтон полагает, что количество доставленных боеприпасов не поменяет динамику боевых действий в Украине.

По данным газеты The New York Times, Ким Чен Ын может готовить свою дочь в преемницы. Именно поэтому он знакомил ее с ядерным арсеналом страны.

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