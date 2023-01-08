Коли Кім Чен Ин святкує день народження: 5 фактів про одіозного лідера Північної Кореї

Точна дата народження Кім Чен Ина невідома. Західна розвідка та південнокорейські чиновники вказують дату 8 січня, але у КНДР цей день проходить без святкових церемоній та не є державним святом. Фокус вирішив згадати найяскравіші сторінки життя північнокорейського диктатора.

Related video

В офіційній біографії вказується, що Кім Чен Ин народився 8 січня 1982 року. Інші джерела посилаються на дату 8 січня 1984 або 1983 року.

Розвідка Південної Кореї вважає, що сьогодні диктаторові виповнилося 39 років. У зв'язку з цим агентство Yonhap пише про кризу середнього віку, яку зараз, можливо, переживає Кім Чен Ин.

"Ким страждає від різних проблем зі здоров'ям через надмірну вагу. Попри докори дружини Лі Соль Чжу, він не може позбутися звички курити й занадто багато пити", — зазначають аналітики.

[ + – ] Кім Чен Ин одружений з Лі Соль Чжу

Як династія Кімів відзначала дні народження?

Деякі південнокорейські військові повідомляли про підготовку у Пхеньяні до військового параду через важливу дату. Передбачалося, що подія відбудеться у день народження Кім Чен Ина або через місяць — 8 лютого, на 75-ті роковини заснування Корейської народної армії.

З усім тим 8 січня святкових заходів все ж таки не було. І північнокорейські ЗМІ ніяк не відобразили на порядку денному день народження Кім Чен Ина.

Панівна династія КНДР має традицію із запізненням святкувати дні народження на державному рівні. Засновник країни Кім Ір Сен, дід Кім Чен Ина, народився 15 квітня 1912 року, а державним святом його зробили у 1962 році (на 50-й день народження).

[ + – ] Засновник країни Кім Ір Сен народився 15 квітня 1912 року

"Головним святом нації" день народження Кім Ір Сена став у 1972 році, коли "вождеві" виповнилося 60 років, у 1997 році це свято назвали Днем Сонця. А Кім Чен Ір (батько Кім Чен Ина) почав відзначати день народження (16 лютого) лише у 40 років.

Особисте життя диктатора Кім Чен Ина

Особисте життя Кім Чен Ина залишається закритою темою. Напередодні Нового року корейське центральне телебачення показало сюжет, як Кім Чен Ин з дочкою Кім Чжу Е оглядають склад балістичних ракет.

[ + – ] Кім Чен Ин показав дочці мобільні пускові установки для ракет KN-23

У кадри потрапили десяток мобільних пускових установок для ракет KN-23 та щонайменше 10 балістичних ракет "Хвасон-12", на які можна встановити ядерну боєголовку.

Деякі ЗМІ вказували, що відео було знято на машинобудівному заводі "Тхесон", відомому як ракетний завод "Джамджін" на заході Пхеньяну.

Північнокорейські чиновники публічно не коментували питання щодо наявності дітей у Кім Чен Ина. Розвідка в Сеулі стверджує, що у них із дружиною Лі Соль Чжу дві доньки та син (діти народилися у 2010, 2013 та 2017 роках).

Дитинство Кім Чен Ина — диктатор навчався у Швейцарії під вигаданим ім'ям

Інформації про дитинство північнокорейського лідера у відкритих джерелах дуже мало. Відомо, що Кім Чен Ин — третій і наймолодший із синів Кім Чен Іра. Його мати звали Ко Ен Хі, імовірно, вона була третьою чи четвертою громадянською дружиною Кім Чен Іра.

Портал North Korea Leadership Watch, який збирає дані про життя династії Кімів, пише, що Кім Чен Ин провів у Північній Кореї лише раннє дитинство. Разом із братом та сестрою його відправили до Швейцарії на навчання у престижній школі під Берном.

Південнокорейська розвідка уточнює, що Кім Чен Ин у 1993-1998 роках навчався у міжнародній школі в Берні під псевдонімом Чол Пак. На той момент йому вигадали біографічну легенду, за якою він був сином водія посольства КНДР у Швейцарії.

Кім Чен Ин повернувся на батьківщину на початку 2000-х і вступив до Військового університету імені Кім Ір Сена. 2014 року британська газета The Telegraph показала можливу дитячу фотографію диктатора на честь Дня військово-повітряних сил КНДР. Але ніхто досі не знає точно, чи це справжнє фото.

[ + – ] Можливо, на цьому фото зображений Кім Чен Ин у дитинстві

Кім Чен Ин любить баскетбол

Північнокорейський лідер не приховує пристрасті до баскетболу — він з дитинства вболівав за команду Chicago Bulls. У 2013 році до КНДР на запрошення глави держави приїхав п'ятиразовий чемпіон NBA Денніс Родман.

У спілкуванні з ВПС спортсмен зізнавався, що став із Кімом "друзями на все життя". Родман згодом кілька разів приїжджав до Північної Кореї і навіть доклав зусиль до звільнення американського студента, якого Пхеньян засудив до тюремного терміну.

[ + – ] У 2013 році до КНДР приїхав п'ятиразовий чемпіон NBA Денніс Родман

"Ми сміємося, співаємо в караоке, катаємось на конях і тусуємося. Ми майже ніколи не говоримо про політику", — розповідав баскетболіст про враження після зустрічі з Кім Чен Ином.

Родман також сказав, що у 2013 році Кім Чен Ин показав йому "свої гармати й військових".

КНДР підтримує Росію у війні з Україною

Глава КНДР Кім Чен Ин підтримує так звані "референдуми" Росії на окупованих територіях України. МЗС країни від імені Кім Чен Ина 4 жовтня минулого року випустило заяву, в якій говорилося, що "референдуми" пройшли "відповідно до Статуту ООН та з волі громадян".

На думку Кім Чен Ина, воюючи з Україною, Москва "сміливо долає різні виклики та захищає свою гідність та право на розвиток країни".

А у липні Північна Корея вирішила визнати незалежність "Л/ДНР". Після цього Україна розірвала дипломатичні відносини із цією країною.

У квітні цього року Пхеньян засумнівався у воєнних злочинах військ Росії в Україні та вказував на "безповоротний програш США". КНДР не схвалила резолюцію із закликом до Росії зупинити війну проти України на Генасамблеї ООН у березні.

Нагадаємо, що високопосадовці в грудні минулого року з'ясували, як Північна Корея допомагала зброєю російському збройному формуванню "Група Вагнера".

Найманці отримали піхотні ракети та снаряди. Вашингтон вважає, що кількість доставлених боєприпасів не змінить динаміки бойових дій в Україні.

За даними газети The New York Times, Кім Чен Ин може готувати свою дочку в наступниці. Саме тому він знайомив її із ядерним арсеналом країни.

Важливо