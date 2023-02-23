Сам бы не смог: Путин признал, что его выступления очень тяжело слушать (видео)

По словам российского президента, он сам с трудом выдержал бы все два часа своего недавнего обращения к Федеральному собранию.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что его выступление с посланием к Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, очень тяжело слушать. Об этом президент РФ сказал во время общения с "ветеранами боевых действий" возле Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, куда он пришел возложить венок ко дню "Дня защитника Отечества". Соответствующее видео опубликовало издание "Украинская правда".

"Это все слушать очень тяжело – там почти два часа. Я бы и сам наверно с трудом это выслушал ели бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать", — высказался Путин о собственном выступлении.

[ + – ] Путин о своем выступлении перед Федеральным собранием

Послание Путина Федеральному собранию

Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором в очередной раз назвал Украину "историческими землями России", а также заявил о том, что так называемая "СВО" будет продолжена.

Во время выступления Путин объявил приостановке участия РФ в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом в МИД РФ сообщили, что их страна продолжит соблюдать указанные в соглашении количественные ограничения.

В ходе послания Федеральному собранию президент России также обратился к жителям оккупированных территорий Украины, заявив, что они "сделали свой выбор несмотря на террор и угрозы со стороны "нацистов".

Выступление Путина прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, указав на то, что российский лидер общается как террорист. Зеленский отметил, что в то время, когда Путин выступал с речью, Вооруженные силы РФ наносили удары по Херсону.

Фокус также писал о том, что на послание президента РФ отреагировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, антизападная риторика Путина является "абсурдной", а на Россию никто не нападает.