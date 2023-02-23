"Сказати легше": Путін визнав, що його виступи дуже важко слухати (відео)

За словами російського президента, він сам насилу витримав би всі дві години свого недавнього звернення до Федеральних зборів.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін визнав, що його виступ із посланням до Федеральних зборів, який відбувся 21 лютого, дуже важко слухати. Про це президент РФ сказав під час спілкування з "ветеранами бойових дій" біля Могили невідомого солдата біля Кремлівської стіни, куди він прийшов покласти вінок на день "Дня захисника Вітчизни". Відповідне відео опублікувало видання "Українська правда".

"Це все слухати дуже важко — там майже дві години. Я б і сам, напевно, насилу це вислухав, якби довелося слухати. Сказати легше, ніж слухати", — висловився Путін про власний виступ.

[ + – ] Путін про свій виступ перед Федеральними зборами

Послання Путіна до Федеральних зборів

У вівторок, 21 лютого, Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів, де вкотре назвав Україну "історичними землями Росії", а також заявив про те, що так звану "СВО" буде продовжено.

Під час виступу Путін оголосив зупинення участі РФ у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Водночас у МЗС РФ повідомили, що їхня країна продовжить дотримуватися зазначених в угоді кількісних обмежень.

У ході послання до Федеральних зборів президент Росії також звернувся до жителів окупованих територій України, заявивши, що вони "зробили свій вибір, попри терор і погрози з боку "нацистів".

Виступ Путіна прокоментував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що російський лідер спілкується, як терорист. Зеленський зазначив, що тоді, коли Путін виступав із промовою, Збройні сили РФ завдавали ударів по Херсону.

Фокус також писав про те, що на послання президента РФ відреагував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, антизахідна риторика Путіна є "абсурдною", а на Росію ніхто не нападає.