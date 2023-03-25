"Как будто кто-то избил": в Таиланде турист выжил после падения с тарзанки (видео)

По словам журналистов, 39-летний туристсовершил прыжок с высоты 10 этажа. Во время падения веревка для банджи порвалась.

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Турист из Гонконга сорвался с тарзанки, когда занимался банджи-джампингом. Веревка порвалась, и мужчина сорвался в низ. Однако он выжил, упав в воду. Об этом пишет CNN.

Издание пишет, что 39-летний турист по имени Майк совершил прыжок с высоты 10 этажа в городе Паттайя. Во время падения веревка для банджи порвалась.

"Я приземлился на левый бок, поэтому травмы там были более серьезными. Как будто кто-то только что сильно избил меня", — сказал Майк журналистам.

Сообщается, что свидетелями происшествия стали друзья туриста. Все они находились в парке Changthai Thappraya. Сперва Майк хотел просто пойти на стрельбище, однако затем набрался смелости, чтобы прыгнуть с тарзанки.

"Это было очень высоко, поэтому я закрыл глаза. Я планировал снова открыть глаза, когда поднимусь", — сказал Майк.

По его словам, после падения в воду ему удалось всплыть на поверхность. Парк возместил стоимость его прыжка и оплатил рентген и УЗИ в Таиланде.

В Таиланде мужчина выжил после падения с тарзанки

Основатель парка прокомментировал инцидент

Журналисты пишут, что Нитит Интим, основатель парка, подтвердил, что несчастный случай действительно произошел.

"После того, как шнур оборвался, наши сотрудники немедленно вытащили его [Майка, — ред.] из воды и спросили, в порядке ли он", — сказал он CNN.

По словам предпринимателя, Майк подписал документ, согласно котором парк отказывается нести ответственность за происшествия.

"Наши сотрудники объяснили, что в случае какого-либо несчастного случая или инцидента наша компания компенсирует медицинские счета. Но клиент не может требовать возмещения иных расходов", — сказал Нитит.

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