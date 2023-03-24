Сразу трое родителей пожаловались на урок истории искусства в шестом классе, заявив, что возможно самая известная скульптура в мире имеет эротический характер. Хоуп Карраскилла проработала на своей должности всего один год.

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Хоуп Карраскилла вынуждена была покинуть пост директора школы в Таллахасси, штат Флорида, после того, как некоторые родители назвали статую Давида авторства скульптора Микеланджело и другие значимые работы в сфере искусства "оскорбительными". Об этом рассказывает Daily Mail.

Сразу трое родителей пожаловались на урок истории искусства в шестом классе, заявив, что возможно самая известная скульптура в мире имеет эротический характер. Двое из них сказали, что хотели бы, чтобы их предупредили о том, что детям покажут изображения статуи. Еще один заявил, что это "порнография".

Теперь обеспокоенные родители требуют, чтобы им давали право предварительного голосования по любой теме или уроку, который может быть признан "спорным".

"Права родителей превыше всего, и это означает защиту интересов всех родителей, будь то один, 10, 20 или 50", — заявил президент школьного совета Барни Бишоп.

Хоуп Карраскилла проработала на своей должности всего один год Фото: коллаж Фокус

Хоуп Карраскилла проработала на своей должности всего один год. Статуя была среди произведений искусства, изучаемых на уроках искусства эпохи Возрождения для учеников 11 и 12 лет. Созданная между 1501 и 1504 годами, она считается величайшей скульптурой в мире.

Этот инцидент стал еще одной точкой преткновения в продолжающихся дебатах вокруг американских учебных заведений. Государственные школы в демократических городах подвергаются нападкам за внедрение либеральных учебных программ без согласия родителей и за пропаганду прогрессивных изменений в политике в отношении трансгендерных детей.

Ранее Фокус писал, что Метрополитен-музей в США признал Репина, Куинджи и Айвазовского украинцами. Учреждение изменило подписи к картинам художников, выставленным в галерее. В описании к работе Куинджи "Красный закат" указано, что музей в Мариуполе, носящий его имя, был уничтожен российским авиаударом.

Также сообщалось, что во Франции нашли редкую картину за 800 тысяч евро. Полотно было обнаружено висящим за дверью в доме на севере Франции. Оно находилось в одной семье с 1900 года, но те даже не догадывались, что являются владельцами дорогостоящей картины.