"Это ответный шаг": США останавливают передачу РФ данных по ядерным силам, — CNN

США считают решение не предоставлять данные "законной контрмерой, направленной на то, чтобы поощрить Россию вернуться к соблюдению договора".

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США не будут предоставлять России данные о своих ядерных силах, которыми они обмениваются раз в полгода согласно договору о контроле над ядерными вооружениями. Об этом сегодня, 28 марта, пишет CNN.

Там заявили, что это ответный шаг на отказ России обмениваться этими данными.

"Вчера мы имели дальнейшее взаимодействие с Россией, настаивая на том, что до конца месяца должен состояться обмен данными, который происходит каждые шесть месяцев, согласно договору. Россия ответила, что они не будут предоставлять эту информацию. И поэтому в качестве дипломатической контрмеры Соединенные Штаты не будут предоставлять информацию в ответ", — заявил помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Пламб.

По его словам, США продолжат изучать, какие дипломатические контрмеры являются уместными для ядерного государства.

"Что мы пытаемся сделать, так это сбалансировать реакцию на безответственное поведение России, но продолжать демонстрировать, какими, по нашему мнению, должны быть действия ответственной ядерной державы", — отметил он.

США считают решение не предоставлять данные в ответ на действия России "законной контрмерой, направленной на то, чтобы поощрить Россию вернуться к соблюдению договора".

Во время выступления с посланием Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что его страна приостанавливает участие в договоре с США о нераспространении наступательных вооружений (ДСНВ).

При этом в МИД РФ уточнили, что Россия продолжит соблюдать некоторые из указанных в документе ограничений и оповещать американскую сторону о пусках МБР и БРПЛ. В ведомстве также подчеркнули, что решение о приостановке участия в ДСНВ может быть обратимо.

В заявлении Госдепа США от 15 марта говорится, что слова Владимира Путина о "приостановке участия" в договоре ДСНВ юридически некорректны. Американские дипломаты также отметили, что РФ нарушает условия соглашения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.

Мы также писали о том, что реакция Запада на заявление Владимира Путина о ядерном оружии была неоднозначной. В частности, в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие, а в МИД Германии обвинили Москву в ядерном запугивании.

26 марта координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Беларуси.

27 марта в Министерстве внешних дел Китая заявили, что Пекин не одобряет намерения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.