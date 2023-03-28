"Це крок у відповідь": США зупиняють передавання РФ даних щодо ядерних сил, — CNN

США вважають рішення не надавати дані "законним контрзаходом, спрямованим на те, щоб заохотити Росію повернутися до дотримання договору".

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США не надаватимуть Росії даних про свої ядерні сили, якими вони обмінюються раз на пів року згідно з договором про контроль над ядерними озброєннями. Про це сьогодні, 28 березня, пише CNN.

Там заявили, що це крок у відповідь на відмову Росії обмінюватися цими даними.

"Вчора ми мали подальшу взаємодію з Росією, наполягаючи на тому, що до кінця місяця має відбутися обмін даними, який відбувається кожні шість місяців, згідно з договором. Росія відповіла, що вони не надаватимуть цю інформацію. І тому як дипломатичний контрзахід Сполучені Штати не надаватимуть інформацію у відповідь", — заявив помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб.

За його словами, США продовжать вивчати, які дипломатичні контрзаходи є доречними для ядерної держави.

"Що ми намагаємося зробити, то це збалансувати реакцію на безвідповідальну поведінку Росії, але продовжувати демонструвати, якими, на нашу думку, мають бути дії відповідальної ядерної держави", — зазначив він.

США вважають рішення не надавати дані у відповідь на дії Росії "законним контрзаходом, спрямованим на те, щоб заохотити Росію повернутися до дотримання договору".

Під час виступу з посланням до Федеральних зборів 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна призупиняє участь у договорі зі США про нерозповсюдження наступальних озброєнь (ДСНО).

При цьому в МЗС РФ уточнили, що Росія продовжить дотримуватися деяких із зазначених у документі обмежень. У відомстві також наголосили, що рішення про призупинення участі в ДСНО може бути оборотним.

У заяві Держдепу США від 15 березня йдеться, що слова Володимира Путіна про "зупинення участі" у договорі ДСНО юридично некоректні. Американські дипломати також зазначили, що РФ порушує умови угоди.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.

Ми також писали про те, що реакція Заходу на заяву Путіна про ядерну зброю була неоднозначною. Зокрема, у Пентагоні заявили, що не вбачають ознак того, що Москва готується застосувати ядерну зброю, а в МЗС Німеччини звинуватили Москву в ядерному залякуванні.

26 березня координатор Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не вбачають ознак розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі.

27 березня у Міністерстві зовнішніх справ Китаю заявили, що Пекін не схвалює наміру Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.