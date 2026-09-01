От Гляйвица до "Мангуста": как началась и чем закончилась ІІ мировая и какие параллели с действиями РФ

87 лет назад, 1 сентября 1939 года, началась Вторая мировая война: после первых инцидентов ещё не знали, что бои будут вестись на трёх континентах, затронут 40 стран и приведут к гибели 60-80 млн человек (3% населения планеты). В тот день Гитлер и Сталин добились первых "успехов" на противоположных концах Евразии. Война длилась 6 лет и один день и завершилась 2 сентября 1945 года. Как началась эта война, почему её начало похоже на действия РФ перед вторжением в Украину и каким был её конец?

Формальный повод для Второй мировой войны (casus belli) — инцидент, устроенный немецкими военными на пограничном пункте. Нечто подобное произошло зимой 2022 года, только Россия "сыграла" роль Германии. В исторических материалах описано, как закончилась эта война, которую не смогли предотвратить мировые политики. Фокус собрал самое важное о событиях 80-летней давности, отдавая дань уважения двум дням скорби — 1 сентября 1939 года, когда все началось, и 2 сентября 1945 года, когда все закончилось.

Вторая мировая война — события 1 сентября 1939 года и "Гляйвицкая провокация"

Вторая мировая война — как началась 1 сентября 1939 года

Перед началом Второй мировой войны сначала были заключены два соглашения, в которых фигурировала гитлеровская Германия. Первое — это Мюнхенское соглашение, подписанное 29–30 сентября 1938 года. Подписали его, с одной стороны, рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер и лидер Италии Бенито Муссолини, а с другой — премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и премьер-министр Франции Эдуард Даладье. Документ касался части Чехословакии — Судетской области: этот регион площадью 26 тыс. кв. км отторгли от страны и передали Германии, при этом чехи не присутствовали. Второе — 23 августа 1939 года был заключен пакт Молотова-Риббентропа. Это документ, подписанный высшими должностными лицами СССР и гитлеровской Германии, разграничил сферы влияния в Европе. По этому договору в сферу влияния СССР попали Эстония, Латвия, Финляндия, Бессарабия, а также Москва и Берлин разделили Польшу по рекам Нарев, Висла и Сян.

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Вторая мировая война — расположение Судет, 1938 год Фото: Из открытых источников

Через неделю после заключения пакта Молотова-Риббентропа 1 сентября 1939 года произошли два события. Позже этот день стали называть днем начала Второй мировой войны.

1 событие — это "Гляйвицкая провокация" (или "Гливицкая провокация"). Операция была спланирована в Германии; при этом идея возникла еще во время конфликта вокруг Судет, но ее отменили по ряду причин. Через год план использовали для создания casus belli для вторжения в Польшу. Операция заключалась в том, что группа солдат СС переоделась в форму польской армии и инсценировала нападение на радиостанцию в немецком городе Гляйвиц на границе с тогдашней Польшей (50.313333, 18.688889, на полпути между Вроцлавом и Краковом). Агенты обосновались в Гляйвице 10 августа, вечером 31-го получили закодированный приказ фразой "Бабушка умерла" и начали действовать согласно плану. Военные без боя заняли радиостанцию, сотрудников связали и разложили вокруг трупы в польской форме — это были узники концлагерей, которых привезли для имитации реального боя (их называли "консервы"). Затем в эфир вышло обращение на польском языке с антинемецкими призывами. После этого Гитлер выступил в Рейхстаге и заявил о враждебности Польши, и так "Гляйвицкая провокация" стала поводом для начала войны.

Вторая мировая война — Гляйвицкая радиобашня, 1939 год Фото: History hit

2-е событие — это решающее сражение подразделений СССР под командованием Жукова с армией Японии. Сражение произошло на границе между Маньчжурией и Монголией на реке Халхин-Гол. Война длилась с мая по сентябрь: сражались Монголия при поддержке СССР и Маньчжурия при поддержке Японии. В августе состоялось решающее сражение на Халхин-Голе, в ходе которого советские войска "разрезали" японскую группировку на две части и к 31 августа разгромили обе. По состоянию на 1 сентября 1939 года произошло самое значительное поражение в советско-японской войне. После этого, 17 сентября того же года, советские войска вторглись в Польшу, а далее последовали известные события Второй мировой войны.

Вторая мировая война — танк СССР на Ханхин-Голи, 1939 год Фото: Из открытых источников

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В чем заключается сходство "Гляйвицкой провокации" с вторжением РФ в Украину в феврале 2022 года?

Незадолго до вторжения специалисты по OSINT узнали о подготовке спецоперации РФ на Донбассе под кодовым названием "Операция Мангуст". Выяснилось, что операцию готовили еще в 2021 году, поскольку "заготовки" видео записывали именно тогда. Согласно плану, лидеры так называемых "ДНР/ЛНР" заявили о "провокации", которую якобы готовила Украина: должен был произойти подрыв машины с химикатами и нападение на контрольно-пропускной пункт. Операция началась 18 февраля с публикации видео, затем 21 февраля появилось заявление российских СМИ об артиллерийском обстреле КПП в Ростовской области и о попытке "прорыва" группы БТР, а 24 февраля диктатор Путин объявил войну РФ против Украины для спасения "ДНР/ЛНР" от "нацистов". И в случае Гляйвица, и в случае "Мангуста", атакующая сторона имитировала "провокацию/нападение противника", посылая собственных агентов под чужим флагом, и таким образом получала casus belli для вторжения.

Война РФ против Украины — Пушилин и разоблачение "Операции Мангуст"

Как и чем закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года

2 сентября 1945 года отмечается день окончания Второй мировой войны, несмотря на капитуляцию гитлеровской Германии 8 мая 1945 года. В течение этих 118 дней боевые действия все еще продолжались, и в них вновь фигурировала Япония. Проходила война в Тихом океане, в ходе которой японской армии противостояли войска СССР, США, Великобритании и других союзников. 2 сентября представители японского правительства и вооруженных сил прибыли на борт американского линкора "Миссури" и от имени императора подписали акт капитуляции. После этого произошел очередной передел территорий, и, например, СССР взял под контроль Южный Сахалин и Курильские острова. Кроме того, еще ранее, в феврале 1945 года, состоялась Ялтинская конференция, которая закрепила перераспределение зон влияния и границ между победителями войны. В частности, в Германии, проигравшей войну, провели денацификацию и демилитаризацию, разделили страну на оккупационные зоны и обязали выплатить репарации. Отметим, что Украина также надеется на выплату репараций от РФ, но РФ на сегодняшний день еще не капитулировала.

Отметим, что Фокус рассказал о ключевых военных операциях Сил обороны Украины в ходе российско-украинской войны. Среди них — уникальная операция по обороне Киева, Слобожанское наступление и освобождение Херсона.

Напоминаем, что 31 августа российский диктатор Путин ответил премьер-министру Индии на вопрос о планах по завершению войны РФ против Украины.