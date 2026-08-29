От обороны Киева до "Паутины": топ военных операций ВСУ, которые войдут в учебники армий мира

29 августа отмечается День памяти защитников Украины, учреждённый в память о сражении под Иловайском в августе 2014 года. В течение трех недель погибло 352 украинских воина, каждого из которых мы помним и чтим. С 2022 года уже пятый год продолжается новый этап войны, развязанной РФ, в которой украинцы гибнут, но и побеждают. Фокус рассказал о других сражениях с участием воинов Сил обороны Украины — о военных операциях, которые войдут в учебники армий мира.

С 2022 по 2026 год украинские военные провели около 20 особо масштабных операций на фронте и в тылу Российской Федерации. Это были контрнаступательные или оборонительные бои, бои на территории РФ, удары по стратегической инфраструктуре. Проводились секретные операции на территории противника, когда внезапно взрывались поезда в туннелях и самолеты на аэродромах. Израильский военный обозреватель Игаль Левин назвал топ-операций Сил обороны: основную информацию о них собрал Фокус в материале ко Дню памяти защитников Украины.

День памяти защитников Украины — лучшие операции Сил обороны

Битва за Киев

Битва за Киев продолжалась в первые недели полномасштабного вторжения РФ: с 24 февраля по 1–2 апреля 2022 года. Российские подразделения начали наступление на столицу с двух направлений — со стороны Беларуси через Чернобыльскую зону и со стороны Брянской области через Черниговскую и Сумскую области. Подразделения ВСУ, защищавшие столицу, — это 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) им. Черных Запорожцев, 4-я бригада оперативного назначения НГУ "Рубеж", 80-я и 95-я ДШБр, 101-я отдельная бригада охраны ГШ, Центр специальных операций "А" СБУ, подразделения ГУР, 112-я и 114-я бригады ТрО. Командовал операцией по обороне Киева тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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Крупнейшие операции ВСУ — оборона Киева, 2022 год

В первые часы вторжения россияне попытались высадить десант в Гостомеле на аэродроме "Антонов". Им противостояла 4-я бригада быстрого реагирования НГУ — это около 200 бойцов, вооруженных стрелковым оружием, ПЗРК "Игла" и зенитной установкой ЗУ-23-2. Бойцы остановили десант, состоявший из 34 вертолетов и 200-300 десантников РФ. Рядом, на соседних участках обороны, украинские военные останавливали колонны танков, растянувшиеся по дорогам на Киев, и обстреливали их артиллерией. Один из решающих этапов обороны — подрыв дамбы в Демидове на реке Ирпень, бои за Мощун, Бучу, Ирпень, Макаров.

Лучшие операции ВСУ — видео о битве за Киев, 2022 год

В конце марта Вооружённые силы РФ сделали жест "доброй воли" и отступили от Киева, а также ушли из районов Чернигова и Сум. Благодаря успешной обороне Киева Кремль не смог реализовать план краткосрочной, рассчитанной на несколько дней, спецоперации по свержению украинской власти.

Операция "Паутина"

Операция "Паутина" состоялась 1 июня 2025 года. Спецоперацию спланировала и осуществила Служба безопасности Украины, а руководил ею на каждом этапе — тогдашний глава СБУ Василий Малюк. Результат "Паутины" — повреждение или уничтожение около 40 российских бомбардировщиков на четырёх аэродромах в разных уголках РФ: "Оленья" (Мурманская область), "Белая" (Иркутская область), "Дягилево" (Рязанская область) и "Иваново" (Ивановская область). Повреждения получили самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, ДРЛО А-50.

Лучшие операции ВСУ — как проходила операция "Паутина", 2025 год

Подготовительная фаза операции "Паутина" длилась 1 год 6 месяцев и 9 дней. СБУ тайно провезла на территорию РФ партию FPV-дронов с кумулятивно-фугасными зарядами. Беспилотники спрятали под раздвижными крышами на щитовых домах (так называемых "побутовках"). В назначенный момент дома погрузили на грузовики и повезли по определенному маршруту, который проходил мимо военных аэродромов РФ. Активная фаза — события 1 августа 2025 года. На заключительном этапе крыши домов разошлись, и из-под них вылетели FPV-дроны с дистанционным управлением, которые использовали российскую сеть связи и имели программное обеспечение с элементами ИИ.

Ориентировочные убытки РФ — около 7 млрд долл., а также потери самолетов, которые уже не производятся. Украина продемонстрировала, как, не имея средств поражения на расстоянии 700 км, нанести удар по аэродромам противника и уничтожить военную авиацию на земле.

Курская операция

Курская операция началась в августе 2024 года. В спецоперации участвовали несколько подразделений Сил обороны, которые взяли под контроль около 1300 кв. км в Курской области РФ и захватили районный центр Суджа, расположенный в 10 км от границы.

Крупнейшие операции ВСУ — Курское наступление, по состоянию на 12 августа 2024 года Фото: ISW

6 августа стало известно о прорыве линии обороны ВС РФ на границе Сумской области Украины и Курской области РФ. В сети появилась информация о боях на российской территории, при этом подготовка велась в полной секретности: подразделения Сил обороны узнали о времени выхода в последний момент. Во время наступления отдельные украинские подразделения продвигались к Рыльску, Льгову, Курчатову, Курску. Кроме того, авиация наносила удары по мостам через реку Сейм, чтобы заблокировать передвижение российских войск. Чтобы исправить ситуацию, командование ВС РФ направило на фронт около 20 тыс. военнослужащих КНДР, которые пытались штурмовать украинские позиции. Позже там начали действовать операторы центра "Рубикон" на оптоволоконных дронах. 15 марта 2025 года Генштаб ВСУ сообщил о выходе из Суджи, а украинские подразделения оставались на территории РФ ещё несколько недель, постепенно отходя в Сумскую область.

Лучшие операции ВСУ — фильм ССО о Курском наступлении 2024–2025 годов

Курская операция — это первый случай, когда Украина перенесла войну на территорию РФ, и при этом не последовало ядерного удара, которым постоянно угрожал Кремль, отметили в аналитическом центре Atlantic Council. Часть Курской области могла фигурировать в ходе мирных переговоров с РФ, где речь шла об обмене, например, на Запорожскую АЭС. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удалось взять в плен около 900–1000 российских военных, которых затем обменяли на украинских воинов.

Харьковский "блицкриг"

Харьковская наступательная операция (или Слобожанская наступательная операция) продолжалась, ориентировочно, с 6 сентября по 2 октября 2022 года. В боях участвовали 92-я ОМБр, 80-я ОДШБр, 25-я ОПДБр, 3-я танковая бригада, 113-я бригада ТрО, спецподразделение ГУР KRAKEN. Командовал наступлением командующий ОСУВ "Хортица" Александр Сырский.

Украинские подразделения ввели в заблуждение российское командование, проводя контратакующие действия на южном участке фронта, а основной удар нанесли в Харьковском направлении. За несколько дней удалось отбросить оккупационные войска от Изюма, Балаклии и Купянска. Во время отступления подразделения ВС РФ оставили большое количество военной техники и снарядов, которые ВСУ использовали в последующих боях. Противника отбросили за реку Оскол и Северский Донец.

Лучшие операции ВСУ — Харьковское контрнаступление, 2022 год Фото: Из открытых источников

В итоге Силы обороны освободили 12 тыс. кв. км украинской территории и деоккупировали около 500 населенных пунктов.

Освобождение Херсона

Операция по освобождению Херсона продолжалась с августа по 11 ноября 2022 года. В боях участвовали подразделения ВСУ — морские пехотинцы, механизированные бригады, аэромобильные бригады. Украина использовала РСЗО HIMARS и дальнобойную артиллерию с высокоточными снарядами, полученную от западных партнеров, для нанесения ударов по основным логистическим путям ВС РФ. Наносились удары по Антоновскому мосту и по автомобильной дороге к Каховской ГЭС, а также по понтонам и баржам, с помощью которых россияне пытались доставить военную технику и живую силу. В итоге мост был поврежден, а российской группировке на правом берегу Днепра полностью перерезали логистику для пополнения ресурсов. В ноябре произошёл очередной жест "доброй воли" ВС РФ: противник отошёл с правобережной части Херсонской области, оставив большое количество военной техники.

Крупнейшие операции ВСУ — последствия попаданий по Антоновскому мосту во время освобождения Херсона, 2022 год Фото: ТАСС

Итог Херсонской операции ВСУ — освобождение 3 тыс. кв. км Херсонской области и восстановление контроля над единственным областным центром, который удалось захватить ВС РФ во время первого прорыва в феврале 2022 года.

Освобождение Змеиного

Освобождение Змеиного — это серия спецопераций 2022 года, которые привели к вытеснению подразделений ВС РФ с украинского плацдарма в Чёрном море. Остров находился под оккупацией 126 дней и вернулся под контроль Украины 30 июня 2022 года. В операции участвовали спецподразделения ГУР Минобороны, СБУ, артиллерия, подразделения ВМС и ССО, Военно-воздушные силы.

Бои за Змеиный остров проходили в несколько этапов, а также было несколько попыток высадки подразделений Сил обороны. Россияне установили на острове средства ПВО и РЭБ и следили за ситуацией на украинском побережье. Первый штурм Змеиного состоялся 7 мая, но украинцы отступили. Затем начались систематические удары артиллерии и авиации по российской военной технике и по кораблям, которые пытались подойти ближе. До этого, 13 апреля 2022 года, был потоплен ракетный крейсер "Москва", затем — наносились удары по десантным катерам и буксиру "Василий Бех". Тогдашний глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что штурм Змеиного проходил в несколько этапов: сначала — артиллерийская подготовка, затем — авиационные удары, в заключение — доразведка и разминирование.

Благодаря успеху Сил обороны россияне утратили контроль над западной частью Чёрного моря и лишились возможности высадить десант на одесском побережье. Кроме того, Украина смогла воспользоваться ситуацией для открытия зернового коридора, по которому после заключения зернового соглашения начали вывозить украинское зерно за границу.

Лучшие операции ВСУ — ГУР по освобождению острова Змеиного в 2022 году

Отметим, что Фокус писал о спецоперации Сил обороны, которая длилась с января по август 2026 года. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, сменивший 22 июля своего предшественника Александра Сырского, сообщил о контрнаступательных действиях на Александровском направлении. Удалось освободить 745 кв. км в Днепропетровской области.

Напоминаем, что 28 августа стало известно об ударе дронов по аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удалось уничтожить стратегический бомбардировщик Ту-95МС: OSINT-аналитики показали спутниковые фотографии с поразительными результатами попадания.