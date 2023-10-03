"У него были клыки и морда гаргульи": женщина занималась сексом с призраком в течение 20 лет

Девушка испугалась, когда увидела лицо призрака. С того момента она больше не хотела с ним встречаться.

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В Колумбии Паола Флорес заявила, что более 20 лет занималась сексом с призраком. Об этом она рассказала в телешоу Sin Carreta.

По словам женщины, когда она еще была молодой, у нее начались отношения с духом, которого она чувствовала каждую ночь. Через некоторое время Паола влюбилась в "харизматичного" призрака.

"Однажды я лежала, когда почувствовала, как какая-то рука движется от моих ног к моей груди. Это было странно, я испугалась. С того момента он начал приходить ко мне как дух, чтобы заняться со мной сексом", — сказала Паола Флорес.

Она считала призрака своим любовником в течение 20 лет, однако затем увидела его лицо.

"Он был очень большим мужчиной. Но в тот день, когда я его увидела, у него были клыки и морда гаргульи", — рассказала женщина.

После этого она заявила, что больше не хочет с ним встречаться, поскольку тот ее напугал.

"В последний раз я видела его лицо, когда не хотела продолжать", — отметила Флорес.

Психолог Мартиза Монтеалегре отметила, что этот случай является нераспространенным, а демонические случаи случаются редко. Тогда как парапсихолог Хайро Урбекс считает, что этот рассказ является правдивым. Он считает, что женщина могла иметь отношения с инкубом — демоном в мужской форме, который соблазняет женщин, чтобы заниматься с ними сексом. Кроме этого, инкуб специализируется на забирании энергии из людей.

Напомним, в Австралии женщина придумала гениальный способ, как поздравить сына с 18-летием. Она подарила ему самодельное произведение — доску для подарков.

В мае 25-летний студент проехал на велосипеде четыре тысячи километров. Путешествие заняло четыре месяца и составило маршрут из Гвинеи в египетский университет Аль-Азхар. Парень хотел получить место в университете.