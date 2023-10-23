300 партнеров за год: австралийка призналась, что придает ей силы (фото)

Энни Найт знакомится с партнерами в приложении OnlyFans и зарабатывает 1000 австралийских долларов в день. Единственное, что расстраивает ее — активный троллинг в соцсетях.

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Австралийка Энни Найт призналась, что почувствовала себя сильнее после того, как переспала с 300 партнерами за год. Об этом сообщает The Mirror.

Звезда OnlyFans сказала, что находит это "забавным и захватывающим" и утверждает, что спокойно переспала бы с пятью мужчина в течение суток.

"Секс заставляет меня чувствовать себя хорошо. Он предназначен для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Это просто весело и захватывающе. Это грязно; чем грязнее секс, тем лучше", — откровенничала она на шоу "Кайли и Джеки О" австралийской радиостанции 2DayFM.

Прозванная самой сексуально активной женщиной Австралии, 26-летняя Найт рассказала, что знакомится с партнерами благодаря сотрудничеству с приложением OnlyFans и зарабатывает 1000 австралийских долларов (520 фунтов стерлингов) в день.

Энни Найт названа самой сексуально активной австралийкой Фото: Скриншот Энни Найт уверяет, что имеет солидный доход от своего увлечения Фото: Скриншот

Вместе с тем компания, где работала девушка, уволила ее из маркетинговой службы, когда узнала о ее необычной подработке.

"Я в какой-то степени рада, что (была уволена. — Ред.), теперь я намного счастливее и имею гораздо больше свободы", — сказала Энни.

Единственное, из-за чего расстраивается "звезда" приложения для знакомств — это троллинг в соцсетях, с которым она сталкивается повсеместно, хотя и входит в число лучших авторов на платформе контента для взрослых, а ее годовой доход впечатляет.

"Единственное, что отстойно в работе OnlyFans, — это вся ненависть, которую вы получаете в интернете из социальных сетей", — подчеркнула австралийка.

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Напомним, Фокус писал, что в Канаде 56-летний мужчина, отец четверых детей, превратил свой дом в секс-музей. Он собрал коллекцию из десяти тысяч винтажных игрушек и кукол. Стоимость всех экспонатов он оценил в более чем 44 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что компания Lovense создала первую секс-игрушку с искусственным интеллектом, которая получила название Advanced Lovense ChatGPT Pleasure Companion. Она позволяет создавать эротические истории на основе выбранной темы в мобильном приложении.

Кроме того, Фокус рассказывал, что в Колумбии Паола Флорес заявила, как более 20 лет занималась сексом с призраком.