"Деньги для нее не проблема": 26-летняя россиянка вышла замуж за 81-летнего немца

Хорст-Дитер Эш ранее уже был в браке. Его первой избранницей стала девушка из Югославии, в 1971 году у них родилась дочь Наташа, но вскоре пара развелась.

Related video

26-летняя россиянка, которую зовут Алина, вышла замуж за 81-летнего немецкого миллионера Хорста-Дитера Эша. Этой весной у пары родилась дочь Марселина, а 3 июля они обвенчались на курорте One and Only (Калифорния, США). Об этом пишет издание BILD.

"Алина получила отличную подготовку в Санкт-Петербурге и Москве. Она из очень состоятельной семьи, поэтому деньги для нее не проблема. Стараюсь баловать свою любимую так же как в родительском доме. Наши любовные отношения крепкие, и на них не влияют финансовые вопросы", — уверял Эш в одном из своих интервью.

На церемонию бракосочетания пригласили 22 гостей. Их угощали шампанским, а также томатным супом, соте из креветок и "чурросом" (испанская выпечка).

"Это был самый важный и эмоциональный день в моей жизни", — сказала Алина журналистам.

26-летняя россиянка вышла замуж за 81-летнего миллионера из Германии Фото: Horst-Dieter Esch

В будущем Хорст-Дитер мечтает купить дом у озера неподалеку Мюнхена (Германия) или в Австрии, чтобы полгода проводить в Европе, а зимовать, как и раньше, в Лос-Кабосе (Мексика).

К слову, в 1970-х Хорст-Дитер создал успешный бизнес в сфере строительного машиностроения в ФРГ, основав концерн IBH-Holding, но потом разорился и даже попал в тюрьму. Позже он эмигрировал в США, где основал нью-йоркское модельное агентство Wilhelmina International. Интересно, что одним из его бизнес-партнеров был бывший президент и нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп. Известно, что в последнее время Эш живет в Мексике, мужчина вышел на пенсию и проводит большую часть времени со своей семьей.

Эш убежден, что россиянка любит его не за деньги Фото: Horst-Dieter Esch

Ранее бизнесмен уже был в браке. Его первой избранницей стала девушка из Югославии, в 1971 году у них родилась дочь Наташа, но вскоре пара развелась.

Напомним, ранее Фокус писал, что 55-летняя мать из Татарстана (РФ), которая в прошлом году вышла замуж за своего приемного сына, нашла его профиль на сайте знакомств и после этого объявила о разводе.

А вот 51-летний дальнобойщик Дэвид Каллен из Великобритании выпил не менее восьми пинт сидра (почти 4 л) на репетиции свадьбы своей племянницы, а затем напал на гостей, присутствующих на торжестве, в частности на невесту.