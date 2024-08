"Гроші для неї не проблема": 26-річна росіянка вийшла заміж за 81-річного німця

Хорст-Дітер Еш раніше вже був у шлюбі. Його першою обраницею стала дівчина з Югославії, у 1971 році в них народилася дочка Наташа, але незабаром пара розлучилася.

Related video

26-річна росіянка, яку звуть Аліна, вийшла заміж за 81-річного німецького мільйонера Хорста-Дітера Еша. Цієї весни у пари народилась донька Марселіна, а 3 липня вони обвінчалися на курорті One and Only (Каліфорнія, США). Про це пише видання BILD.

"Аліна отримала чудову підготовку в Санкт-Петербурзі та Москві. Вона з дуже заможної сім'ї, тому гроші для неї не проблема. Намагаюся балувати свою кохану так само як в батьківському домі. Наші любовні стосунки міцні, і на них не впливають фінансові питання", — запевняв Еш в одному зі своїх інтерв'ю.

На церемонію одруження запросили 22 гостей. Їх пригощали шампанським, а також томатним супом, соте з креветок та "чурросом" (іспанська випічка).

"Це був найважливіший і найемоційніший день у моєму житті", — сказала Аліна журналістам.

26-річна росіянка вийшла заміж за 81-річного мільйонера з Німеччини Фото: Horst-Dieter Esch

У майбутньому Хорст-Дітер мріє купити будинок біля озера неподалік Мюнхена (Німеччина) або в Австрії, щоб пів року проводити в Європі, а зимувати, як і раніше, в Лос-Кабосі (Мексика).

До слова, у 1970-х Хорст-Дітер створив успішний бізнес у сфері будівельного машинобудування в ФРН, заснувавши концерн IBH-Holding, але потім розорився й навіть потрапив до в'язниці. Згодом він емігрував до США, де започаткував нью-йоркське модельне агентство Wilhelmina International. Цікаво, що одним із його бізнес-партнерів був колишній президент та нинішній кандидат в президенти США Дональд Трамп. Відомо, що останнім часом Еш живе в Мексиці, чоловік вийшов на пенсію й проводить більшість часу зі своєю сім’єю.

Еш переконаний, що росіянка любить його не за гроші Фото: Horst-Dieter Esch

Раніше бізнесмен вже був у шлюбі. Його першою обраницею стала дівчина з Югославії, у 1971 році в них народилася дочка Наташа, але незабаром пара розлучилася.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 55-річна матір з Татарстану (РФ), яка торік вийшла заміж за свого названого сина, знайшла його профіль на сайті знайомств й після цього оголосила про розлучення.

А от 51-річний далекобійник Девід Каллен із Великої Британії випив щонайменше вісім пінт сидру (майже 4 л) на репетиції весілля своєї племінниці, а потім напав на гостей, присутніх на урочистості, зокрема на наречену.