Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с девушкой-супермоделью (фото)

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти встречаются около года. Они не комментируют свою личную жизнь.

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49-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с итальянской моделью Витторией Черетти, 26. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные посетили Миланскую неделю моды в черных блейзерах в тон. Лео и его избранница продемонстрировали изящные образы, прибыв отдельно в ресторан Vesta во время Недели моды в Италии.

Черетти вышла на публику в юбке-карандаше, черных колготках, которые она надела под массивный жакет. Тем временем Ди Каприо надел пиджак поверх узких брюк и черной футболки.

Добавив нотку непринужденности своему образу, он дополнил его массивной золотой цепочкой, кепкой и парой кроссовок.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Виттория также продемонстрировала классические черные туфли на каблуках. Чтобы завершить свой элегантный образ, она взяла с собой лаконичный клатч и собрала свои длинные темные пряди в пучок.

Голливудский актер и итальянская звезда подиумов впервые были связаны летом 2023 года. Виттория уже даже вызвала слухи о помолвке, демонстрируя массивное кольцо, однако пара не комментирует свои отношения и до сих пор официально не появлялась вместе на публике.

Напомним, Леонардо Ди Каприо ужалила медуза во время отдыха.

Также Фокус писал о проблемах в бизнесе Леонардо Ди Каприо.