Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з дівчиною-супермоделлю (фото)

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті зустрічаються близько року. Вони не коментують своє особисте життя.

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49-річного американського актора Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з італійською моделлю Вітторією Черетті, 26. Про це пише Daily Mail.

Закохані відвідали Міланський тиждень моди в чорних блейзерах в тон. Лео та його обраниця продемонстрували витончені образи, прибувши окремо до ресторану Vesta під час Тижня моди в Італії.

Черетті вийшла на публіку в спідниці-олівці, чорних колготках, які вона одягла під масивний жакет. Тим часом Ді Капріо одягнув піджак поверх вузьких штанів і чорної футболки.

Додавши нотку невимушеності своєму образу, він доповнив його масивним золотим ланцюжком, кепкою та парою кросівок.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Вітторія також продемонструвала класичні чорні туфлі на підборах. Щоб завершити свій елегантний образ, вона взяла із собою лаконічний клатч та зібрала свої довгі темні пасма в пучок.

Голлівудський актор та італійська зірка подіумів уперше були пов’язані влітку 2023 року. Вітторія вже навіть викликала чутки про заручини, демонструючи масивну каблучку, проте пара не коментує свої стосунки та досі офіційно не зʼявлялася разом на публіці.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо вжалила медуза під час відпочинку.

Також Фокус писав про проблеми в бізнесі Леонардо Ді Капріо.