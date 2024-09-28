Дженнифер Лопес показала Бену Аффлеку, что он потерял (фото)

Несмотря на то, что бракоразводный процесс в самом разгаре, Лопес признавалась, что хочет сохранить с Аффлеком дружеские отношения.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая 20 августа подала на развод с Беном Аффлеком спустя два года после свадьбы, продемонстрировала в соцсетях, что у нее все в порядке, и четвертым разводом ее не сломить. Джей Ло опубликовала несколько фото, где позирует в белой майке с глубоким вырезом, обтягивающей ее стройную фигуру и накачанный пресс, и джинсах с низкой посадкой.

Образ она завершила браслетами-цепочками на обеих запястьях и легким макияжем.

Она смеется в камеру и показывает, что пребывает в отличном настроении.

Эти фото появились на фоне недавних заявлений артистки, что она хочет сохранить хорошие отношения с Беном, несмотря на бракоразводный процесс. Недавно пара дала поклонникам надежду на воссоединение, когда их заметили за поцелуями и объятиями, однако их ожидания не оправдались, и звезды не остановили развод.

Сейчас они пытаются продать свой роскошный особняк, приобретенный ими через год после свадьбы почти за $61 миллион. В нем они прожили меньше года, а когда в апреле Бен съехал оттуда, супруги выставили его на продажу. За дом с 12 спальнями они хотя выручить $68 миллионов, однако покупателей пока негусто.

Недавно поместье чуть не купила пара из Нью-Джерси, но сделка была остановлена почти в последний момент в связи со смертью члена семьи потенциальных покупателей. Если они не вернутся в эскроу, дом снова выставят на продажу.

Кроме того, пара еще не решила финансовые вопросы, поскольку перед свадьбой не подписывала брачный договор.

Лопес и Аффлек впервые начали встречаться в 2002 году после того, как сыграли любовников на съемках фильма "Джильи" (2003). Роман был ярким и страстным, и уже вскоре они обручились, но за четыре дня до свадьбы, в 2004 году, внезапно разорвали отношения.

В дальнейшем они оба связали себя узами брака с другими людьми: Джей Ло обменялась клятвами с Марком Энтони в 2004 году, а Бен повел под венец Дженнифер Гарнер в 2005-м.

Через 17 лет, когда оба были свободны, Лопес и Аффлек воссоединились. В июле 2022 года они тайно поженились в Лас-Вегасе, а месяц спустя сыграли роскошную свадьбу на ранчо Бена в Джорджии.

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