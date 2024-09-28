Дженніфер Лопес показала Бену Аффлеку, що він втратив (фото)

Незважаючи на те, що шлюборозлучний процес у самому розпалі, Лопес зізнавалася, що хоче зберегти з Аффлеком дружні стосунки.

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55-річна американська акторка і співачка Дженніфер Лопес, яка 20 серпня подала на розлучення з Беном Аффлеком через два роки після весілля, продемонструвала в соцмережах, що в неї все гаразд, і четвертим розлученням її не зломити. Джей Ло опублікувала кілька фото, де позує в білій майці з глибоким вирізом, що обтягує її струнку фігуру і накачаний прес, і джинсах із низькою посадкою.

Образ вона завершила браслетами-ланцюжками на обох зап'ястях і легким макіяжем.

Вона сміється в камеру і показує, що перебуває у чудовому настрої.

Ці фото з'явилися на тлі нещодавніх заяв артистки, що вона хоче зберегти добрі стосунки з Беном, незважаючи на шлюборозлучний процес. Нещодавно пара дала прихильникам надію на возз'єднання, коли їх помітили за поцілунками та обіймами, проте їхні очікування не виправдалися, і зірки не зупинили розлучення.

Зараз вони намагаються продати свій розкішний особняк, придбаний ними через рік після весілля майже за $61 мільйон. У ньому вони прожили менше року, а коли у квітні Бен з'їхав звідти, подружжя виставило його на продаж. За будинок із 12 спальнями вони хотіли виручити $68 мільйонів, проте покупців поки негусто.

Нещодавно маєток мало не купила пара з Нью-Джерсі, але угоду було зупинено майже в останній момент у зв'язку зі смертю члена сім'ї потенційних покупців. Якщо вони не повернуться в ескроу, будинок знову виставлять на продаж.

Крім того, пара ще не вирішила фінансові питання, оскільки перед весіллям не підписувала шлюбний договір.

Лопес і Аффлек вперше почали зустрічатися 2002 року після того, як зіграли коханців на зйомках фільму "Джильї" (2003). Роман був яскравим і пристрасним, і вже незабаром вони побралися, але за чотири дні до весілля, 2004 року, раптово розірвали стосунки.

Надалі вони обидва пов'язали себе узами шлюбу з іншими людьми: Джей Ло обмінялася обітницями з Марком Ентоні 2004 року, а Бен повів під вінець Дженніфер Гарнер 2005-го.

Через 17 років, коли обидва були вільні, Лопес і Аффлек возз'єдналися. У липні 2022 року вони таємно одружилися в Лас-Вегасі, а через місяць зіграли розкішне весілля на ранчо Бена в Джорджії.

Раніше Фокус писав, що відбувається між Беном Аффлеком і Дженніфер Лопес на думку експерта з мови тіла.