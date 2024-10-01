"Впервые я живу только для себя": Памела Андерсон рассказала о своей личной жизни (фото)

Звезда сериала "Спасатели Малибу" была замужем шесть раз за пятью разными мужчинами. По словам Памелы Андерсон, сейчас она не состоит в отношениях и ее все устраивает.

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У Памелы Андерсон было немало бурных романов и браков. 30 сентября в интервью Glamour звезда "Супергеройского кино" рассказала о своей личной жизни и призналась, что смирилась с одиночеством.

Удостоенная звания "Женщина года" по версии Glamour в 2024 году, Памела отметила, что последние несколько лет были посвящены "повторному открытию себя — без мужчины рядом".

Звезда Голливуда, которая была замужем шесть раз за пятью разными мужчинами, рассказала, что быть одинокой ей нелегко. "Последние пару лет… это было усилие, чтобы просто остаться одной и понять, что я люблю, что мне нравится, что я хочу делать. Сейчас я определенно намного счастливее. Десять лет назад я чувствовала себя неудачницей. Думаю, так было последние 20 лет, может быть", — сказала актриса. По словам Памелы, после многих публичных расставаний она открывает новую страницу — ту, где ее личность больше не привязана к партнеру.

Памела Андерсон (архивное фото) Фото: pamelaanderson/instagram

История отношений Памелы включает список рок-звезд, игроков в покер и голливудских продюсеров. Ее первый брак с барабанщиком Mötley Crüe Томми Ли в 1995 году был, пожалуй, самым известным и скандальным.

Пара поженилась в Мексике в 1995 году всего через четыре дня после знакомства, и их отношения были вихрем страсти, хаоса и противоречий. Вместе они стали родителями двух сыновей — Брэндона, которому сейчас 27, и Дилана, которому 26. Спустя три года их брак рухнул из-за обвинений в насилии и скандального секс-видео, которое сделало отношения пары сенсацией в СМИ. "Развод с Томми был самым тяжелым и самым трудным моментом в моей жизни. Я была раздавлена", — призналась Памела.

Памела Андерсон (архивное фото) Фото: Variety

Несмотря на все неудачи в личной жизни, Памела сумела сохранить чувство юмора и оптимизм. Теперь она старается сосредоточиться на себе. "Впервые я живу только для себя. Я не знаю, что будет дальше, но меня это наконец устраивает… Сейчас я ничего не ищу. Раньше я думала, что мне нужен мужчина, чтобы дополнить меня, но теперь я знаю, что мне достаточно быть одной… Я определенно стала намного счастливее", — заявила актриса.

Ранее, 14 июня, Фокус писал о том, что Памела Андерсон отметила первую годовщину своего бренда Sonsie Skin.