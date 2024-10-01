"Уперше я живу тільки для себе": Памела Андерсон розповіла про своє особисте життя (фото)

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" була заміжня шість разів за п'ятьма різними чоловіками. За словами Памели Андерсон, зараз вона не перебуває у стосунках і її все влаштовує.

Related video

У Памели Андерсон було чимало бурхливих романів і шлюбів. 30 вересня в інтерв'ю Glamour зірка "Супергеройського кіно" розповіла про своє особисте життя і зізналася, що змирилася з самотністю.

Удостоєна звання "Жінка року" за версією Glamour 2024 року, Памела зазначила, що останні кілька років були присвячені "повторному відкриттю себе — без чоловіка поруч".

Зірка Голлівуду, яка була одружена шість разів за п'ятьма різними чоловіками, розповіла, що бути самотньою їй нелегко. "Останні кілька років... це було зусилля, щоб просто залишитися на самоті й зрозуміти, що я люблю, що мені подобається, що я хочу робити. Зараз я безумовно набагато щасливіша. Десять років тому я почувалася невдахою. Думаю, так було останні 20 років, можливо", — сказала акторка. За словами Памели, після багатьох публічних розставань вона відкриває нову сторінку — ту, де її особистість більше не прив'язана до партнера.

Памела Андерсон (архівне фото) Фото: pamelaanderson/instagram

Історія стосунків Памели охоплює список рок-зірок, гравців у покер і голлівудських продюсерів. Її перший шлюб із барабанщиком Mötley Crüe Томмі Лі 1995 року був, мабуть, найвідомішим і найскандальнішим.

Пара одружилася в Мексиці 1995 року лише через чотири дні після знайомства і їхні стосунки були вихором пристрасті, хаосу і суперечностей. Разом вони стали батьками двох синів — Брендона, якому зараз 27, і Ділана, якому 26. Через три роки їхній шлюб розвалився через звинувачення в насильстві та скандальне секс-відео, яке зробило стосунки пари сенсацією в ЗМІ. "Розлучення з Томмі було найважчим моментом у моєму житті. Я була розчавлена", — зізналася Памела.

Памела Андерсон (архівне фото) Фото: Variety

Попри всі невдачі в особистому житті, Памела зуміла зберегти почуття гумору й оптимізм. Тепер вона намагається зосередитися на собі. "Уперше я живу тільки для себе. Я не знаю, що буде далі, але мене це нарешті влаштовує... Зараз я нічого не шукаю. Раніше я думала, що мені потрібен чоловік, щоб доповнити мене, але тепер я знаю, що мені достатньо бути самій... Я, безумовно, стала набагато щасливішою", — заявила акторка.

Раніше, 14 червня, Фокус писав про те, що Памела Андерсон відзначила першу річницю свого бренду Sonsie Skin.