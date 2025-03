Селена Гомес снялась в нижнем белье (фото)

Артистка продолжает продвигать альбом "I Said I Love You First", созданный в соавторстве с Бенни Бланко. Его релиз состоится 21 марта.

32-летняя американская певица Селена Гомес поделилась в Instagram пикантным снимком, на котором позирует в черном нижнем белье. Фото приурочено к выходу сингла Sunset Blvd из альбома артистки, созданного в соавторстве с Бенни Бланко, ее женихом.

Образ она дополнила черным кружевным пеньюаром и парой прозрачных чулок.

"Sunset Blvd всегда будет для нас особенным местом. Песня и видео с @itsbennyblanco уже доступны! Видео от @petrafcollins #SunsetBlvd", – сообщила Гомес своему 421 миллиону подписчиков.

Ранее на этой неделе певица поделилась черно-белой фотографией с Бланко и подписала:

"Наше первое свидание было на бульваре Сансет, и это также название нашей следующей совместной песни. P.S. это наша первая официальная фотография вместе".

По словам Бенни, этот снимок очень много значит для него.

"Я чувствую, что именно этот момент навсегда останется в моей памяти. Мы играли в [игру] We're Not Really Strangers, и на карточке, которую мы вытащили, было написано "сделай селфи вместе", а потом ты положила голову мне на грудь… После того, как мы сделали фото, я посмотрел на тебя и почувствовал, как твое сердце колотится так сильно, что у меня не было другого выбора, кроме как наклониться и поцеловать тебя. Могу точно сказать, что это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни. Я люблю тебя", – сказал он.

Селена Гомес и ее первое селфи с Бенни Бланко Фото: instagram.com/selenagomez

В феврале влюбленная пара порадовала поклонников, объявив о своем совместном музыкальном проекте, альбоме "I Said I Love You First". Его премьера запланирована на 21 марта.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес за $12 долларов продала бриллиантовое кольцо, подаренное ей женихом.