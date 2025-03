Селена Гомес знялася в спідній білизні (фото)

Артистка продовжує просувати альбом "I Said I Love You First", створений у співавторстві з Бенні Бланко. Його реліз відбудеться 21 березня.

32-річна американська співачка Селена Гомес поділилася в Instagram пікантним знімком, на якому позує в чорній спідній білизні. Фото приурочене до виходу синглу Sunset Blvd з альбому артистки, створеного у співавторстві з Бенні Бланко, її нареченим.

Образ вона доповнила чорним мереживним пеньюаром і парою прозорих панчіх.

"Sunset Blvd завжди буде для нас особливим місцем. Пісня і відео з @itsbennyblanco вже доступні! Відео від @petrafcollins #SunsetBlvd", — повідомила Гомес своєму 421 мільйону підписників.

Раніше цього тижня співачка поділилася чорно-білою фотографією з Бланко і підписала:

"Наше перше побачення було на бульварі Сансет, і це також назва нашої наступної спільної пісні. P.S. це наша перша офіційна фотографія разом".

За словами Бенні, цей знімок дуже багато значить для нього.

"Я відчуваю, що саме цей момент назавжди залишиться в моїй пам'яті. Ми грали в [гру] We're Not Really Strangers, і на картці, яку ми витягли, було написано "зроби селфі разом", а потім ти поклала голову мені на груди... Після того, як ми зробили фото, я подивився на тебе й відчув, як твоє серце б'ється так сильно, що в мене не було іншого вибору, окрім як нахилитися й поцілувати тебе. Можу точно сказати, що це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав у своєму житті. Я люблю тебе", — сказав він.

Селена Гомес та її перше селфі з Бенні Бланко Фото: instagram.com/selenagomez

У лютому закохана пара порадувала шанувальників, оголосивши про свій спільний музичний проект, альбом "I Said I Love You First". Його прем'єра запланована на 21 березня.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес за $12 доларів продала діамантову каблучку, подаровану їй нареченим.