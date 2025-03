Группу Guns N' Roses покинул культовый музыкант

Изначально Фрэнка Феррера взяли в группу в качестве сессионного участника после ухода Брайана Мантии. Однако его игра настолько понравилась остальным членам коллектива, что он присоединился к ним уже на постоянной основе.

56-летний барабанщик американской хард-рок-группы Guns N' Roses Фрэнк Феррер ушел из коллектива, спустя 19 лет сотрудничества. Об этом сообщается на странице музыкантов в Instagram.

"Группа благодарит Фрэнка за его дружбу, креативность и прочное присутствие на протяжении последних 19 лет и желает ему успехов в следующей главе его музыкального путешествия. Фрэнк впервые присоединился к GNR во время концерта в июне 2006 года, помогая связать ритм-секцию во время последующих туров, включая их недавние выступления с воссоединившимся трио Эксла Роуза, Слэша и Даффа Маккагана. Его последнее выступление с группой состоялось 5 ноября 2023 года в Мексике", – гласит пост.

В публикации – фотографии Фрэнка с группой, стоящего перед зрителями на стадионе, а затем его самого за барабанной установкой на сцене. Феррер является самым долгоиграющим барабанщиком группы, которая сменила в общей сложности шесть барабанщиков с момента своего создания в 1985 году.

"Спасибо, Фрэнк. За дружбу, креативность и уверенное присутствие на протяжении последних 19 лет", — говорится в подписи.

До Феррера в качестве барабанщиков коллектива выступали Роб Гарднер, Стивен Адлер, Мэтт Сорум, Джош Фриз и Брайан Мантия. В настоящее время в состав группы входят Слэш, Дафф Маккаган, Диззи Рид, Ричард Фортус и Мелисса Риз.

Феррер заменил в качестве барабанщика Манию, и сначала предполагалось, что он будет сессионным участником, но в конечном итоге его пригласили остаться в группе. Он успел посотрудничать с The Psychedelic Furs и Tool, принял участие в нескольких турах с группой, включая Not In This Lifetime… и Guns N'Roses 2023.

Фрэнк Феррер играет под Jumpin Jack Flash из Rolling Stone с Конни Блум из Electric Boy

"Мне действительно пришлось много работать, чтобы убедиться, что я смог представить настроение [Стивена] Адлера, настроение Мэтта Сорума и настроение [Брайана Мантии] китайской демократии. Это было самым сложным испытанием – найти все три эпохи Guns N' Roses и объединить их в один сплоченный способ исполнения своего материала", – говорил Феррер о своем опыте в коллективе.

Сейчас Guns N' Roses планирует 24-дневный стадионный тур, включая их первое шоу в Саудовской Аравии. Эксл Роуз и компания начнут гастроли выступлением на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде 23 мая, а после выступлений на Ближнем Востоке они отправятся в Европу и Великобританию в течение июня.

Британский этап включает лондонский стадион Уэмбли 26 июня, где их первый концерт в качестве хедлайнеров состоялся там с 1992 года, и бирмингемский Villa Park 23 июня. Музыканты выступят в Турции, Италии, Испании, Португалии и Чехии. В список также вошли Дания, Норвегия, Швеция, Эстония, Литва, Польша, Венгрия, Сербия, Болгария, Австрия и Люксембург.

Тур завершится на немецком фестивале Wacken 31 июля.

Ранее Фокус писал, что Guns N' Roses раскритиковали Дональда Трампа за то, что он не носит маску и делает это под их трек.