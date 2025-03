Гурт Guns N' Roses покинув культовий музикант

Спочатку Френка Феррера взяли в гурт як сесійного учасника після того, як пішов Брайан Мантія. Однак його гра настільки сподобалася іншим членам колективу, що він приєднався до них уже на постійній основі.

56-річний барабанщик американського хард-рок-гурту Guns N' Roses Френк Феррер пішов із колективу через 19 років співпраці. Про це повідомляють на сторінці музикантів в Instagram.

"Гурт дякує Френку за його дружбу, креативність і міцну присутність протягом останніх 19 років і бажає йому успіхів у наступному розділі його музичної подорожі. Френк уперше приєднався до GNR під час концерту в червні 2006 року, допомагаючи зв'язати ритм-секцію під час наступних турів, зокрема їхніх нещодавніх виступів із возз'єднаним тріо Ексла Роуза, Слеша та Даффа Маккагана. Його останній виступ із групою відбувся 5 листопада 2023 року в Мексиці", – йдеться в пості.

У публікації – фотографії Френка з групою, що стоїть перед глядачами на стадіоні, а потім його самого за барабанною установкою на сцені. Феррер є найдовгограючим барабанщиком гурту, який змінив загалом шістьох барабанщиків з моменту свого створення 1985 року.

"Дякую, Френку. За дружбу, креативність і впевнену присутність протягом останніх 19 років", – говориться в підписі.

До Феррера в якості барабанщиків колективу виступали Роб Гарднер, Стівен Адлер, Метт Сорум, Джош Фріз і Брайан Мантія. Нині до складу гурту входять Слеш, Дафф Маккаган, Діззі Рід, Річард Фортус і Мелісса Різ.

Феррер замінив як барабанщика Манію, і спочатку передбачалося, що він буде сесійним учасником, але в кінцевому підсумку його запросили залишитися в групі. Він встиг поспівпрацювати з The Psychedelic Furs і Tool, взяв участь у кількох турах із групою, зокрема Not In This Lifetime... і Guns N'Roses 2023.

Френк Феррер грає під Jumpin Jack Flash з Rolling Stone з Конні Блум з Electric Boy

"Мені справді довелося багато працювати, щоб переконатися, що я зміг уявити настрій [Стівена] Адлера, настрій Метта Сорума і настрій [Брайана Мантії] китайської демократії. Це було найскладнішим випробуванням – знайти всі три епохи Guns N' Roses і об'єднати їх в один згуртований спосіб виконання свого матеріалу", – говорив Феррер про свій досвід у колективі.

Зараз Guns N' Roses планує 24-денний стадіонний тур, включно з їхнім першим шоу в Саудівській Аравії. Ексл Роуз і компанія розпочнуть гастролі виступом на стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді 23 травня, а після виступів на Близькому Сході вони вирушать у Європу та Велику Британію протягом червня.

Британський етап охоплює лондонський стадіон Вемблі 26 червня, де їхній перший концерт як хедлайнерів відбувся там з 1992 року, і бірмінгемський Villa Park 23 червня. Музиканти виступлять у Туреччині, Італії, Іспанії, Португалії та Чехії. До списку також увійшли Данія, Норвегія, Швеція, Естонія, Литва, Польща, Угорщина, Сербія, Болгарія, Австрія, Угорщина, Сербія, Австрія та Люксембург.

Тур завершиться на німецькому фестивалі Wacken 31 липня.

Раніше Фокус писав, що Guns N' Roses розкритикували Дональда Трампа за те, що він не носить маску і робить це під їхній трек.