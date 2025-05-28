Реанимация Disney: почему ремейк "Лило и Стич" побил рекорд кассовых сборов

Игровой ремейк анимационной ленты "Лило и Стич" стал настоящим спасением для студии Disney после провала "Белоснежки", собрав за первые несколько дней после премьеры $341,7 млн.

Related video

Об этом пишет Business Insider.

По информации издания, фильм побил рекорды кассовых сборов в День поминовения (26 мая), который традиционно является "сонным временем" для проката, и показал результаты, ошеломившие продюсеров. Для сравнения: "Белоснежка" с бюджетом $250 млн в первые выходные собрала $42 млн.

Чем обусловлен успех "Лило и Стич"?

Успех картины "Лило и Стич" показал, что находит отклик у зрителей, когда речь идет о все более неудачных ремейках игрового кино Disney.

В случае с "Белоснежкой", которую с самого начала сопровождали скандалы, начиная от кастинга и заканчивая политическими разногласиями главных актрис, студия не только пыталась перезапустить классику Disney, но и хотела модернизировать устаревшую историю, чтобы привлечь молодую аудиторию.

Это и стало главной ошибкой, поскольку юное поколение не совсем было в курсе событий оригинального мультфильма, а новый их особо не заинтересовал. А вот старшие зрители возмутились тем, что добрую классику испортили современной повесткой, нивелировав посыл оригинальной картины.

Что касается "Лило и Стича", то анимационная комедия 2002 года о проблемном инопланетянине, который подружился с молодой гавайской девушкой, никогда надолго не выпадала из поля зрения. Она имела три прямых видеосиквела и три телесериала за два десятилетия с момента выхода. История запечатлелась в умах детей, которые смотрели какую-то версию персонажей с рождения. А у их родителей есть чувство ностальгии, которое мотивирует их посмотреть фильм тоже.

Картина "Лило и Стич" показала рекордные кассовые сборы Фото: Скриншот

"Белоснежка" доказала то, на что намекали предыдущие невзрачные релизы Disney с живыми актерами, такие как "Дамбо" и "Мэри Поппинс возвращается": Disney нужно оставить в покое добрые классические сказки и не пытаться испортить их новаторством и актуализацией. В связи с провалом картины было приостановлено производство "Рапунцель".

Ранее Фокус писал, что:

Поклонники "Лило и Стич" нашли в фильме несоответствие с оригинальной версией и угрожали ремейку бойкотом.

После провала "Белоснежки" фанаты Гарри Поттера, что сериал о нем будет кошмаром. В свою очередь HBO уже представили исполнителей главных ролей в новом шоу.

Мы также рассказывали, почему Геральта из Ривии не отпускают на пенсию.