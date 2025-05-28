Реанімація Disney: чому ремейк "Ліло і Стіч" побив рекорд касових зборів

Ігровий римейк анімаційної стрічки "Ліло і Стіч" став справжнім порятунком для студії Disney після провалу "Білосніжки", зібравши за перші кілька днів після прем'єри $341,7 млн.

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Про це пише Business Insider.

За інформацією видання, фільм побив рекорди касових зборів у День поминання (26 травня), який традиційно є "сонним часом" для прокату, і показав результати, що приголомшили продюсерів. Для порівняння: "Білосніжка" з бюджетом $250 млн у перші вихідні зібрала $42 млн.

Чим зумовлений успіх "Ліло і Стіч"?

Успіх картини "Ліло і Стіч" показав, що знаходить відгук у глядачів, коли йдеться про дедалі невдаліші рімейки ігрового кіно Disney.

У випадку з "Білосніжкою", яку від самого початку супроводжували скандали, починаючи від кастингу і закінчуючи політичними розбіжностями головних акторок, студія не тільки намагалася перезапустити класику Disney, а й хотіла модернізувати застарілу історію, щоб залучити молоду аудиторію.

Це і стало головною помилкою, оскільки юне покоління не зовсім було в курсі подій оригінального мультфільму, а новий їх особливо не зацікавив. А ось старші глядачі обурилися тим, що добру класику зіпсували сучасним порядком денним, нівелювавши посил оригінальної картини.

Щодо "Ліло і Стіча", то анімаційна комедія 2002 року про проблемного інопланетянина, який подружився з молодою гавайською дівчиною, ніколи надовго не випадала з поля зору. Вона мала три прямі відеосіквели та три телесеріали за два десятиліття з моменту виходу. Історія закарбувалася в умах дітей, які дивилися якусь версію персонажів від народження. А їхні батьки мають почуття ностальгії, яке мотивує їх подивитися фільм теж.

Картина "Ліло і Стіч" показала рекордні касові збори Фото: Скриншот

"Білосніжка" довела те, на що натякали попередні непоказні релізи Disney з живими акторами, як-от "Дамбо" і "Мері Поппінс повертається": Disney потрібно залишити у спокої добрі класичні казки і не намагатися зіпсувати їх новаторством і актуалізацією. У зв'язку з провалом картини було призупинено виробництво "Рапунцель".

Раніше Фокус писав, що:

Шанувальники "Ліло і Стіч" знайшли у фільмі невідповідність з оригінальною версією і погрожували ремейку бойкотом.

Після провалу "Білосніжки" фанати Гаррі Поттера, що серіал про нього буде кошмаром. Зі свого боку HBO вже представили виконавців головних ролей у новому шоу.

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