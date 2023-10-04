Заброшенные легенды: в Японии прямо на улицах ржавеют редкие коллекционные авто (видео)
В Японии часто бросают ненужные авто прямо на улицах. Под открытым небом стоят настоящие коллекционные раритеты.
Заброшенные авто часто находят в старых гаражах или сараях, однако в Японии их можно встретить прямо на улицах. Среди них – немало ценных раритетных моделей. Фотограф Дино Дале Карбонаре решил показать раритеты, не один год ржавеющие под открытым небом.
Фотограф очень много путешествовал по Японии и увлекается автомобилями, поэтому его всегда удивляло, что редкие машины бросают прямо на улицах или на паркингах. Некоторые из них стоят там десятилетиями, хотя далеко не все они ничейные.
К примеру, очень редкий раллийный Ford RS200 1985 года и седан BMW M5 E34 не ездили минимум с 2009 года и их владелец продолжает платить за парковку в Токио. Выяснилось, что он сейчас не живет в городе, но не может забрать машины с собой.
Спортивную Toyota MR2 Дино Дале Карбонаре впервые увидел в Токио 6-7 лет назад и она продолжает ржаветь под открытым небом. Владелец авто не может его отремонтировать, но не хочет расставаться с ним.
Очень ценным считается культовый Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II стоимостью не менее 100 000 долларов. Также дорогими являются Honda NSX первого поколения и BMW M3 E30.
Кроме того, на парковках обнаружены Nissan Skyline 2000 GTX 70-х и первый Lexus IS. А знаменитая Mazda RX-7 ржавеет прямо посреди поля.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили уникальный экспериментальный мотоцикл львовского завода.
Также мы писали про редкий Ford Mustang 1969 года в состяонии нового авто.