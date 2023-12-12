Новый Volkswagen Transporter 2024 рассекретили до презентации (видео)

Volkswagen Transporter 2024 предложат в грузовых и пассажирских версиях разной длины и высоты. В линейке ожидаются дизельные, гибридные и электрические модификации.

Новый Volkswagen Transporter T7 презентуют весной 2024 года. Минивэн пока проходит тесты, но первые фото и видео с ним уже появились на официальном сайте немецкого производителя.

На тизерах новый Volkswagen Transporter показали вместе с VW Multivan T7 и электрическим ID.Buzz. Впрочем, он не имеет ничего общего с этими моделями.

Volkswagen Transporter показали вместе с моделями ID.Buzz и Multivan Фото: Volkswagen

Дело в том, что новый Volkswagen Transporter 2024 разработан совместно с Ford. Он создан на базе Ford Transit. Два концерна давно активно сотрудничают: новый VW Amarok построен на базе Ford Ranger, а электрический Ford Explorer использует платформу Volkswagen ID.4.

Volkswagen Transporter обклеен камуфляжем, но видно, что от Ford Transit он отличается только дизайном передней части – у него другие фары, бампер и решетка радиатора.

Заявлено, что новый Volkswagen Transporter предложат в грузовых, грузопассажирских и пассажирских версиях, а еще появится версия Caravelle. Покупатели смогут выбрать из двух вариантов длины и высоты авто.

Модель предложат с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 109-170 л. с., а также с 224-сильной плагин-гибридной установкой. Планируются и электрические версии e-Transporter/e-Caravelle на 136 и 217 л. с. с запасом хода до 380 км. Отдельным вариантам предложат за доплату полный привод.

Ранее Фокус рассказывал про яркий тюнинг Ford Transit в спортивном стиле.

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