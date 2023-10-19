Харьковский кот Степан и кошка Стефания отметили первую семейную дату (фото, видео)

Праздник не обошелся без торта, украшенного креветками и кусочками лосося.

Самый знаменитый украинский кот-блогер Степан из Харькова и его французская "жена", кошка Стефания, отметили первые полгода семейной жизни. Веселая свадьба этой усатой пары состоялась в конце апреля. Фотографии животных и огромный торт опубликовала на странице Степана его хозяйка Анна.

На снимках и видео Степан и Стефания позируют вместе, причем у Степана на шее – черный галстук. Рядом – трехъярусный торт, украшенный лососем и креветками.

"Сегодня отмечаем наши маленькие полгода, как мы поженились с моей любимой Стефанией. Что хочется сказать: такая хрупкая, спортивная, изысканная и элегантная жена не дает скучать ни одной минуты", – гласит подпись. Милые фото и видео собрали почти 158 тысяч лайков, но больше всего пользователям понравился торт. Не обошлось и без аналогий с недавней свадьбой во Львове и тортом за 100 тысяч гривен.

На вопрос одного из пользователей "Почему такой скромный торт?" тут же нашлись ответы:

"Вы бы хотели за 100 тыс?", "Потому что они не работают в ГБР", "Потому что Степан ни дня не работал в ГБР", "Он же не прокурорский кот)".

Кот Степан прославился на весь мир после того, как его фотографией поделилась у себя в аккаунте американская поп-певица Бритни Спирс. Сегодня на его страницу подписаны более 1,4 млн человек.

С началом войны Степан вместе с хозяйкой вынуждены были уехать из Харькова, поскольку Северная Салтовка, где они жили, обстреливалась российскими войсками.

Во Франции, куда уехали Анна с котом, Степан начал волонтерить и собрал немало денег в помощь украинским животным. Более того, он получил престижную блогерскую премию.

Ранее Фокус писал, что кот Степан вернулся в старую квартиру в Харькове.