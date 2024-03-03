"Не сдавайтесь!": на что намекнула Алла Пугачева в новом посте

Артистка призвала своих подписчиков не унывать и пожелала им мира. Многие усмотрели в ее словах отслыку к Алексею Навальному.

74-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая уже два года живет за пределами РФ, опубликовала новый пост, где повторила призыв "Не сдавайтесь!", который в свое время часто использовал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Артистка опубликовала свое фото, где позирует в джинсовой куртке, смеется и не смотрит в камеру.

"Первое воскресение ВЕСНЫ. Праздник желтых цветов. НЕ СДАВАЙТЕСЬ! НЕ УНЫВАЙТЕ! МИР ВАШЕМУ ДОМУ!", – подписала она фото большими буквами.

Фото: Instagram alla_orfey

В словах Примадонны ее подписчики усмотрели отсылку к Навальному, о чем и пишут в комментариях.

"Он не сдавался и мы не сдадимся!", "Не сдавайтесь! Одна фраза, Алла Борисовна, и мы все поняли. Спасибо, что остались Человеком!", "Не сдавайтесь! Как говорил Алексей Навальный! Алла Борисовна, спасибо, что остались Человеком!", "Алла, уважаю вас за вашу гражданскую позицию и Максиму спасибо! Вы легенда и такой будете для нас всегда! Удачи вам, счастья, здоровья и благополучия!", – пишут поклонники артистки.

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет. Сначала кремлевские СМИ заявили, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб, потом говорили о синдроме внезапной смерти, однако позже появилась информация о том, что политика могли отравить.

Мать Алексей, Людмила Навальная, только через неделю смогла забрать тело сына, а его похороны посетили тысячи людей, несмотря на то, что власти хотели, чтобы его похоронили тайно, а также угрожали тем, кто придет на них.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали из России в Израиль вскоре после начала полномасштабного вторжения ВС РФ. Супруг певицы сразу же осудил действия путинского режима и начал открыто поддерживать Украину, а часть гонораров за концерты перечислял в помощь украинцам, пострадавшим от войны.

За свою гражданскую позицию он попал в списки иноагентов, а в случае возвращения в Россию ему пригрозили уголовным преследованием.

В свою очередь Пугачева поддержала мужа и попросила присвоить ей статус иноагента тоже. После отъезда она несколько раз прилетала домой, в том числе на похороны друга, дизайнера Валентина Юдашкина.

Ранее Фокус писал, что Алла Пугачева ответила хейтерам, назвав их рабами и холопами.