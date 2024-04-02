"Они принесли большой вред": рэпер Ярмак высказался о Василии Ломаченко и Александре Усике (видео)

Александр Ярмак отметил, что громкие заявления известных боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика повлияли на формирование украинской нации.

32-летний украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак, который с начала полномасштабной войны в Украине пошел служить в армию, высказался, что думает об украинских боксерах Василии Ломаченко и Александре Усике, которые отметились скандальными заявлениями относительно войны в Украине. Свое отношение к мировым звездам бокса Александр Ярмак высказал в интервью Славы Демина.

Василий Ломаченко — известный украинский боксер, который прославлял Украину за ее пределами. После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны в родном городе Белгород-Днестровский. Уже впоследствии накануне боя с австралийским чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом Ломаченко отказался от поединка, так я стоял на защите государства. Спустя некоторое время боксер покинул ряды ТРО и вернулся в бокс. Однако после возвращения Василий Ломаченко отметился рядом скандальных заявлений. Сначала украинского боксера заметили в компании российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, который поддерживает войну с Украиной. А уже потом опубликовал обращение в котором написал о притеснении русской церкви. Кроме этого, в многократных интервью Василий Ломаченко ни разу не назвал Россию страну агрессором, которая начала войну в Украине и выбивает мирное население украинцев. В январе 2023 года Василий Ломаченко попал в список предателей государства.

Василий Ломаченко Фото: Василий Ломаченко, Instagram

В интервью Слава Демин спросил у Александра Ермака, является ли он до сих пор его поклонником, ведь в молодые годы, когда Саша занимался тайским боксом, ему нравился Василий Ломаченко как боксер. На что Ярмак ответил, что действительно такое когда-то было, но не сейчас.

"Да, было. Нет (ред. сейчас не восхищаюсь). Я абсолютно им не восхищаюсь, и считаю, что это человек, который вообще живет не в векторе украинской государственности. Как по мне, на сегодняшний день и в будущем, я не вижу его как украинца и представителя нашей нации", — пояснил Ярмак.

Александр Усик

Слава Демин решил уточнить у рэпера, какое его отношение к другому украинскому боксеру-чемпиону Александру Усику, который до полномасштабного вторжения также выделялся определенными скандальными заявлениями в отношении России за что попал в базу Миротворец.

"Были такие заявления, на которые я вообще внутренне очень сильно агрессивно реагировал. Эти заявления были очень рядом с Ломаченко, на уровне ошибок осознания, что такое украинское государство и украинская нация и какова ее история. Я считаю, что они принесли большой вред в формировании патриотического движения и подготовке к войне, но то, что делает сейчас Саша Усик, он, как по мне, он исправляет те ошибки. И время покажет, какое количество правильных действий он сделает для того, чтобы наша страна все же удержалась, чтобы наша нация формировалась. Из того, что я вижу за последнее время, то мне кажется, что он осознал многие вещи", — сказал Ярмак.

Рэпер также уточнил, что он никогда не был другом с Александром Усиком, поэтому они просто знакомы. Сейчас они движутся параллельными путями, однако те заявления и поступки боксера, которые он делает в последнее время импонируют рэперу.

"Мы с Сашей Усиком просто знакомые люди, у нас нет никаких особых отношений. Перед полномасштабным вторжением я думал, что я более никогда не буду с ним здороваться и общаться. Сейчас я не знаю, мы движемся и дальше параллельными путями. Сейчас то, что он делает и говорит мне импонирует", — сказал Ярмак.

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Отметим, что 26 февраля 2022 года Александр Ярмак, который был известным рэпером, записался добровольцем в ряды ВСУ. Тогда он участвовал в боях на Харьковщине. В 2023 году возглавил взвод операторов FPV дронов. В марте 2024 года Александр Ярмак записал совместный клип с голландской рок-группой Within Temptation на песню "A Fool's Parade" о войне в Украине, который должен выйти уже в 5 апреля.

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