Верховная Рада окончательно ликвидировала "площадки Яценко"
Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект №2047-д, который вносит правки в Налоговый кодекс и ликвидирует так называемые площадки Яценко.
"За" проголосовали 338 народных депутатов.
В законопроекте речь идет об электронных площадках, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. СМИ связывают такие площадки с нардепом Антоном Яценко, но он сам любое отношение к ним опровергает.
Депутатам предлагалось две редакции проекта закона: авторства нардепа Александра Дубинского и нардепа Маркияна Заблоцкого. Они оба представляют фракцию "Слуга народа".
Первый, в отличие от второго, предлагал также внести законодательные изменения в систему ProZorro. В конечном итоге, проголосовали за законопроект Заблоцкого.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 октября финкомитет Рады провалил голосование за первую редакцию законопроекта о ликвидации электронных площадок. После этого часть членов комитета от "Слуги народа" заподозрили в получении взятки за свое голосование.
- 23 октября САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа нардепов, а президент Владимир Зеленский призвал депутатов пройти проверку на полиграфе.
- В результате детектор лжи прошли Александр Качура, Александр Дубинский, Давид Арахамия и другие представители президентской партии.
- 28 октября ситуация в финкомитете обсуждалась на заседании фракции. По итогам встречи Дубинский заявил, что президент принял результаты проверки и "с полиграфом ни у кого уже вопросов нет".